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Eingestellt

Gesundheitsgrill

HD4467/90

4
| (118) Bewertungen | 86% empfehlen dieses Produkt.
Entdecken Sie einen volleren Geschmack
Der Philips Gesundheitsgrill verfügt über heiße Grillplatten, mit denen Sie den saftigen Geschmack des Grillguts versiegeln können. Diese heizen sich sehr schnell auf und liefern eine konstante Wärmeleistung für perfekte Ergebnisse. Je nach Kochstil können die Platten in gerader oder schräger Position verwendet werden.
Alle Vorteile anzeigen

Versiegeln Sie den Geschmack auf heißen Grillplatten.

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  • 2.000 W

  • Gerippte Grillplatte

  • 3 Grillpositionen, hohe Temperatur

Mehrere Grillpositionen: Tisch, Ofen, Kontaktgrill

Mehrere Grillpositionen: Tisch, Ofen, Kontaktgrill

Sie können den Grill offen, geschlossen oder in Überbacken-Position verwenden und so zahlreiche Speisen zubereiten. 1. Die geschlossene Position ist ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch, Gemüse oder Sandwiches. 2. Die offene Position entspricht einem Minigrill und ist ideal zum Grillen, für witzige Kochideen oder zum Aufwärmen von Speisen. 3. Die Überbacken-Position ist ideal zum Schmelzen von Käse auf Toast oder Gemüse wie Tomaten oder Zucchini.

Tischgrillposition

Tischgrillposition zum Grillen auf der doppelten Grillplatte

Kontaktgrillposition

Kontaktgrillposition für die schnelle Zubereitung von gesunden Snacks

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.0

von 5

118

Bewertungen

86%

empfehlen dieses Produkt.

13/05/2018

Deutschland

Deutschland

Nach Stiftung Warentest ausgewählt

Entsprechend der Testvorgehensweise bewertet. Handhabung Grillergebnis leicht zu pflegen Variationreich

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst

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Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst

03/08/2014

Deutschland

Deutschland

Alles so einfach

Wir haben uns den Kontaktgrill gekauft um Hamburger zu machen. Seitdem wir das Gerät haben benutzen wir es für fast alles. Ob Hamburger, Kotelett, Würsten, Chevapchichi, Toast Hawai oder auch Geflügel. Die Grillzeit ist recht kurz, das Fett läuft einfach vorne in eine kleine Wanne, es spritzt nicht und der Grill ist einfach sauber zu machen. Einfach toll.

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Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst

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04/08/2018

Österreich

Österreich

Top Produkt

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der gesundheitsgrill ist wirklich ein Top Produkt. Kann ich nur jeden weiter empfehlen. Der beste den ich bisher hatte.

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Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst

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