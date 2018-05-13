[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Nachdem ich den Kontaktgrill HD4476/90 kostenlos im Rahmen eines Produkttests erhalten habe, habe ich diesen auch ausführlich getestet und kann sehr genaue Details dazu erwähnen! Erst einmal ausgepackt, kommt mir des Kontaktgrill qualitativ sehr hochwertig vor! Die Platten lassen sich für eine Reinigung gut abnehmen und sie lassen sich auch sehr gut in einem Geschirrspüler reinigen, wie auch von Philips selbst angeführt. Das Einzige beim Zuklappen des Kontaktgrills hakt die obere Platte manchmal in die Überbackstellung ein. Was jetzt aber nicht besonders stört. Dafür übertrifft die Leistung um einiges im Gegensatz zu anderen Kontaktgrills, vorallem weil das Grillen auch sehr gleichmäßig geschieht. So wird ein unabsichtlichen Verbrennen auf der Unterseite des Grillgutes, Toasts und dergleichen vermieden! Die Beschichtung der Platten ist auch top, es bleibt nichts kleben und lässt sich super ohne Rückstände reinigen. Die Leistung des Kontsktgrills lässt sich stufenlos verstellen. Grosser Vorteil ist auch die vertikale „Zusammen-Klappfunktionen“ welche echt zum Vorteil ist wenn man den Kontaktgrill mal nicht braucht, somit wird er platzsparend auf der Arbeitsfläche oder in der Küche verstaut. Es gibt damit soviele Grillmöglichkeiten, da er auch noch komplett aufgeklappt in einen Minigriller umgewandelt wird. Es gelingen Spieße, Kotelett, Gemüse, Toasts etc. perfekt damit, oder einfach nur der morgendliche Frühstückstoast mit Butter und Marmelade falls man keinen Toaster zur Hand hat. Ich sag einfach nur Top Gerät, sehr empfehlenswert!