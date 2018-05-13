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Eingestellt
2.000 W
Gerippte Grillplatte
3 Grillpositionen, hohe Temperatur
Sie können den Grill offen, geschlossen oder in Überbacken-Position verwenden und so zahlreiche Speisen zubereiten. 1. Die geschlossene Position ist ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch, Gemüse oder Sandwiches. 2. Die offene Position entspricht einem Minigrill und ist ideal zum Grillen, für witzige Kochideen oder zum Aufwärmen von Speisen. 3. Die Überbacken-Position ist ideal zum Schmelzen von Käse auf Toast oder Gemüse wie Tomaten oder Zucchini.
Tischgrillposition zum Grillen auf der doppelten Grillplatte
Kontaktgrillposition für die schnelle Zubereitung von gesunden Snacks
4.0
von 5
118
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
KarlWalterJan
13/05/2018
Deutschland
Nach Stiftung Warentest ausgewählt
Entsprechend der Testvorgehensweise bewertet. Handhabung Grillergebnis leicht zu pflegen Variationreich
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst
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Eagle32
03/08/2014
Deutschland
Alles so einfach
Wir haben uns den Kontaktgrill gekauft um Hamburger zu machen. Seitdem wir das Gerät haben benutzen wir es für fast alles. Ob Hamburger, Kotelett, Würsten, Chevapchichi, Toast Hawai oder auch Geflügel. Die Grillzeit ist recht kurz, das Fett läuft einfach vorne in eine kleine Wanne, es spritzt nicht und der Grill ist einfach sauber zu machen. Einfach toll.
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Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst
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Puppy1606
04/08/2018
Österreich
Top Produkt
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der gesundheitsgrill ist wirklich ein Top Produkt. Kann ich nur jeden weiter empfehlen. Der beste den ich bisher hatte.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HD4467/90 Gesundheitsgrill verfasst
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