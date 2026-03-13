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HD6321/20
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User Manual Philips Daily Collection Table grill
Zweiseitige Grillplatte für Vielfalt ganz nach Ihrem Geschmack. Die glatte Oberfläche eignet sich hervorragend für das Kochen von Gemüse, Fisch, Schrimps usw. bei niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die gerippte Oberfläche zum Grillen von Fleisch (Steaks, Hamburger oder Würste), um das unwiderstehliche Grillmuster zu erreichen.