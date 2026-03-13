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Daily Collection Tischgrill

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Handbücher und Dokumentation

User Manual Philips Daily Collection Table grill

  • PDF Datei, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Zweiseitige Grillplatte für Vielfalt ganz nach Ihrem Geschmack. Die glatte Oberfläche eignet sich hervorragend für das Kochen von Gemüse, Fisch, Schrimps usw. bei niedrigen Temperaturen. Verwenden Sie die gerippte Oberfläche zum Grillen von Fleisch (Steaks, Hamburger oder Würste), um das unwiderstehliche Grillmuster zu erreichen.

  • PDF Datei
  • 21 May 2026

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