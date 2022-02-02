ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack
  • Entdecken Sie einen volleren Geschmack

Eingestellt

Pure Essentials CollectionDampfgarer

HD9140/91

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Entdecken Sie einen volleren Geschmack
Der Philips Dampfgarer mit Aromaverstärker verleiht Ihren Nahrungsmitteln die wunderbaren Aromen von Kräutern und Gewürzen. Mit dem XL-Dampfaufsatz können Sie leckere Suppen, Eintöpfe, Reis und vieles mehr zubereiten. Drücken Sie einfach die Taste für die entsprechende Zeiteinstellung, und los geht's!
Alle Vorteile anzeigen

Dampfgarer mit Aromaverstärker

Entdecken Sie einen volleren Geschmack

  • 10 l, 900 W

  • Digitaler Timer, Zeitvoreinstellung

  • Aromainfusor, Warmhaltefunktion

  • Kunststoff/Metall, Schwarz

Der Aromaverstärker verbessert den Geschmack durch köstliche Kräuter und Gewürze

Der Aromaverstärker verbessert den Geschmack durch köstliche Kräuter und Gewürze

Der einzigartige Aromaverstärker des Philips Dampfgarers sorgt für ein köstliches Kräuter- und Gewürzaroma und macht Dampfgaren so noch schmackhafter. Geben Sie einfach Ihre Lieblingskräuter und -gewürze in den Aromaverstärker, und lassen Sie den Dampf den Rest erledigen. Der heiße Dampf löst die köstlichen Aromen aus den Kräutern und Gewürzen, die dann die zubereiteten Speisen mit ihrem besonderen Aroma durchdringen.

Optimale Zeitvoreinstellung für Fisch, Gemüse, Reis und mehr.

Optimale Zeitvoreinstellung für Fisch, Gemüse, Reis und mehr.

Dampfkochen ist eine schwierige Kunst. Deshalb ist der Philips Dampfgarer mit einer Reihe voreingestellter Kochzeiten programmiert, die das Gerät automatisch ausschalten, sobald die optimale Dampfzeit erreicht wurde. Auf diese Weise können Sie zahlreiche Speisen, z. B. Reis, Eier, Gemüse, Huhn und Fisch perfekt zubereiten, ohne dass Geschmack oder Vitamine verloren gehen.

XL-Dampfaufsatz für Suppen, Eintöpfe, Reis und mehr

XL-Dampfaufsatz für Suppen, Eintöpfe, Reis und mehr

Mit dem XL-Dampfaufsatz können Sie variantenreiche, leckere Gerichte für die ganze Familie zubereiten. Der Dampfaufsatz eignet sich für Suppen, Eintöpfe, Reis und mehr.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
2
1

02/02/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Εξαιρετικό !!

Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer verfasst

30/03/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Verifizierter Käufer

Ατμομάγειρας 2021!!!

Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.

Vorteile

Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση

Nachteile

Κανένα

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.