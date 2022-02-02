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Eingestellt
10 l, 900 W
Digitaler Timer, Zeitvoreinstellung
Aromainfusor, Warmhaltefunktion
Kunststoff/Metall, Schwarz
Der einzigartige Aromaverstärker des Philips Dampfgarers sorgt für ein köstliches Kräuter- und Gewürzaroma und macht Dampfgaren so noch schmackhafter. Geben Sie einfach Ihre Lieblingskräuter und -gewürze in den Aromaverstärker, und lassen Sie den Dampf den Rest erledigen. Der heiße Dampf löst die köstlichen Aromen aus den Kräutern und Gewürzen, die dann die zubereiteten Speisen mit ihrem besonderen Aroma durchdringen.
Dampfkochen ist eine schwierige Kunst. Deshalb ist der Philips Dampfgarer mit einer Reihe voreingestellter Kochzeiten programmiert, die das Gerät automatisch ausschalten, sobald die optimale Dampfzeit erreicht wurde. Auf diese Weise können Sie zahlreiche Speisen, z. B. Reis, Eier, Gemüse, Huhn und Fisch perfekt zubereiten, ohne dass Geschmack oder Vitamine verloren gehen.
Mit dem XL-Dampfaufsatz können Sie variantenreiche, leckere Gerichte für die ganze Familie zubereiten. Der Dampfaufsatz eignet sich für Suppen, Eintöpfe, Reis und mehr.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Κατερινα
02/02/2022
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εξαιρετικό !!
Πολύ καλό . Τέλειο μαγείρεμα στον ατμό . Ήθελα να το κάνω δώρο αλλά δυστυχώς λένε ότι καταργείται το μοντέλο . Δεν υπάρχει πια στην αγορα . Κρίμα .
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Pure Essentials Collection HD9140/91 Steamer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Μαρία Λ.
30/03/2021
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Ατμομάγειρας 2021!!!
Χρησιμοποιώ τον ατμομάγειρα τους τελευταίους τρεις και παραπάνω μήνες κυριολεκτικά καθημερινά και κάποιες φορές μεσημέρι, βράδυ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένη από την αγορά μου. Έχω μαγειρέψει άψογα και απροσδόκητα νόστιμα κοτόπουλο, ψάρια, λαχανικά, ρύζι ακόμα κ φακές. Θεωρώ πλέον ότι είναι ότι πιο χρήσιμο έχω στην κουζίνα μου κυρίως γιατί έχει μειωθεί σημαντικά ο χρόνος ενασχόλησης μου με το μαγείρεμα υπερτερώντας παράλληλα σε γεύση κ υγιεινή. Ο ψηφιακός του χρονοδιακόπτης τον κάνει εύχρηστο ακόμα κ για τον γιο μου. Η λειτουργία ενίσχυσης αρωμάτων είναι εξαιρετική, οι χρόνοι του σωστοί, το καθάρισμα σχετικά εύκολο και γενικά είναι ένα μηχάνημα που ικανοποίησε όλες τις προσδοκίες μου τηρώντας όσα υπόσχεται. Το συστήνω ανεπιφύλακτα.
Vorteile
Νόστιμα φαγητά, ταχυτητα μαγειρέματος, πολλαπλά επίπεδα, αθόρυβη λειτουργία, εύκολο καθάρισμα, σύγχρονη εμφάνιση
Nachteile
Κανένα
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