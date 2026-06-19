Einzigartiges ProBlend System für gleichmäßige Ergebnisse

Das einzigartige ProBlend System kombiniert drei Technologien perfekt, die speziell für ein feines Mixergebnis ohne Klumpen in nur 45 Sekunden* entwickelt wurden. Der 450-W-Motor fördert den Mixfluss, sodass alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden, und das speziell geformte innovative Klingendesign maximiert den Schneidebereich. Nicht zuletzt wurde der Behälter mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.