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  • Feine Mixergebnisse ohne Klumpen in 45 Sekunden*
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Eingestellt

3000 SeriesStandmixer ProBlend Technologie, 450 W, 1,9 l

HR2041/41

Feine Mixergebnisse ohne Klumpen in 45 Sekunden*
Das Gerät erleichtert das tägliche Mixen und sorgt mit 450 W Leistung und einem hochwertigen Messer dafür, dass du alle Zutaten bequem verarbeiten und sogar Eis zerstoßen kannst. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige Konsistenz bei minimalem Aufwand in kürzester Zeit.
Alle Vorteile anzeigen

Einzigartiges ProBlend System

Feine Mixergebnisse ohne Klumpen in 45 Sekunden*

  • ProBlend System

  • Maximales Fassungsvermögen 1,9 l

  • Effektives Fassungsvermögen 1 l

  • 1 Geschwindigkeitsstufe + Impulsfunktion

  • Kunststoffbehälter

Einzigartiges ProBlend System für gleichmäßige Ergebnisse

Einzigartiges ProBlend System für gleichmäßige Ergebnisse

Das einzigartige ProBlend System kombiniert drei Technologien perfekt, die speziell für ein feines Mixergebnis ohne Klumpen in nur 45 Sekunden* entwickelt wurden. Der 450-W-Motor fördert den Mixfluss, sodass alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden, und das speziell geformte innovative Klingendesign maximiert den Schneidebereich. Nicht zuletzt wurde der Behälter mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.

Zerkleinert Eis in nur 45 Sekunden** in feine Stücke

Zerkleinert Eis in nur 45 Sekunden** in feine Stücke

Mit dem ProBlend System mit Impulsfunktion zerkleinerst du Eiswürfel in nur 45 Sekunden** in feine Stücke. Perfekt für deine Lieblingsgetränke und Smoothies und ideal für besondere Desserts.

Leicht zu reinigen und spülmaschinenfest

Leicht zu reinigen und spülmaschinenfest

Der Becher verfügt über einen abnehmbaren Deckel für eine einfache Reinigung. Der Becher, die Klingen und der Deckel sind alle spülmaschinenfest.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet im MAX-Modus für verschiedene Rezepte

  2. Getestet im IMPULS-Modus mit 8 Eiswürfeln (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)

  3. Bei einem 200-ml-Glas