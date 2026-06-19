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Eingestellt
HR2041/41
ProBlend System
Maximales Fassungsvermögen 1,9 l
Effektives Fassungsvermögen 1 l
1 Geschwindigkeitsstufe + Impulsfunktion
Kunststoffbehälter
Das einzigartige ProBlend System kombiniert drei Technologien perfekt, die speziell für ein feines Mixergebnis ohne Klumpen in nur 45 Sekunden* entwickelt wurden. Der 450-W-Motor fördert den Mixfluss, sodass alle Zutaten gleichmäßig gemixt werden, und das speziell geformte innovative Klingendesign maximiert den Schneidebereich. Nicht zuletzt wurde der Behälter mit einzigartigen Rippen ausgestattet, um die Zutaten kontinuierlich zurück in den Mixfluss zu leiten.
Mit dem ProBlend System mit Impulsfunktion zerkleinerst du Eiswürfel in nur 45 Sekunden** in feine Stücke. Perfekt für deine Lieblingsgetränke und Smoothies und ideal für besondere Desserts.
Der Becher verfügt über einen abnehmbaren Deckel für eine einfache Reinigung. Der Becher, die Klingen und der Deckel sind alle spülmaschinenfest.
Bewertungen
Getestet im MAX-Modus für verschiedene Rezepte
Getestet im IMPULS-Modus mit 8 Eiswürfeln (2,5 x 2,5 x 2,5 cm)
Bei einem 200-ml-Glas