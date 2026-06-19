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  • Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
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Eingestellt

5000 SeriesHandmixer

HR3741/00

Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen
Der Philips Handmixer hilft dir beim Zubereiten herrlich luftiger Kuchen und Brote für die ganze Familie. Der konische Quirl verkürzt die Zubereitungszeit für gleichmäßigen Kuchenteig. Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.
Alle Vorteile anzeigen

Bis zu 25 % schneller* mit leistungsstarkem 450-W-Motor

Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen

  • 450 W

  • 5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion

  • Kaschmirgrau

Konisch geformter Quirl für höchste Lufteinführung

Konisch geformter Quirl für höchste Lufteinführung

Der einzigartig konisch geformte Quirl sorgt dafür, dass viel Luft unter den Teig gehoben wird und somit ein luftiger, glatter Kuchenteig entsteht.

Leistungsstarker 450-W-Motor für selbst die zähesten Teige

Leistungsstarker 450-W-Motor für selbst die zähesten Teige

Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.

5 Geschwindigkeitsstufen für bessere Kontrolle

5 Geschwindigkeitsstufen für bessere Kontrolle

Dank der großen Auswahl an Geschwindigkeiten hast du die volle Kontrolle beim Rühren.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Schlagen von 4 Eiweißen im Vergleich zum Vorgängermodell