Kraftvolles, effizientes Mixen für luftige Kuchen

Der Philips Handmixer hilft dir beim Zubereiten herrlich luftiger Kuchen und Brote für die ganze Familie. Der konische Quirl verkürzt die Zubereitungszeit für gleichmäßigen Kuchenteig. Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.