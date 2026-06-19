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Eingestellt
HR3741/00
450 W
5 Geschwindigkeiten, Turbofunktion
Kaschmirgrau
Der einzigartig konisch geformte Quirl sorgt dafür, dass viel Luft unter den Teig gehoben wird und somit ein luftiger, glatter Kuchenteig entsteht.
Mit dem leistungsstarken 450-W-Motor ist selbst die Arbeit mit dem zähesten Teig ein Kinderspiel.
Dank der großen Auswahl an Geschwindigkeiten hast du die volle Kontrolle beim Rühren.
Bewertungen
Schlagen von 4 Eiweißen im Vergleich zum Vorgängermodell