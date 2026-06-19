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Eingestellt
XC4201/01
Motorisierte Bürstendüse
Bis zu 18 Min. Laufzeit im Turbomodus
2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger
Fugendüse mit Bürste
Das schlanke, kompakte Gehäuse liegt vollständig flach auf dem Boden und erreicht so Bereiche unter niedrigen Möbeln sowie enge Ecken.
Dank dem leichten Design ist der Staubsauger einfach zu handhaben und macht die Reinigung mühelos. Der komplette Staubsauger wiegt nur 2,2 kg und das Handteil allein wiegt weniger als 800 g.
Die einzigartigen zwei Staubbehälter trennen Partikel nach ihrer Größe für eine effiziente Staubaufnahme. Größere Partikel werden im Düsenbehälter eingefangen. Feinstaub wird durch die mehrschichtige Filterung in den Behälter des Handteils übertragen.
Bewertungen
>0,3 μm Partikelgröße, Tests wurden gemäß IEC60312/EN60312 durchgeführt
Im Handstaubsauger-Modus