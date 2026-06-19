ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos
  • Kompakt, stark, kabellos

Eingestellt

4000 SeriesKabelloser Akku-Staubsauger

XC4201/01

Kompakt, stark, kabellos
Der neue kabellose Staubsauger der 4000er Serie bietet eine leistungsstarke Saugtechnologie, die von einem kompakten Digitalmotor angetrieben wird. Ultraleicht und kompaktem Design. Reinigen Sie mühelos alle Hartböden und auch schwer erreichbare Stellen.
Alle Vorteile anzeigen

Leicht und leistungsstark

Kompakt, stark, kabellos

  • Motorisierte Bürstendüse

  • Bis zu 18 Min. Laufzeit im Turbomodus

  • 2-in-1: Staubsauger und Handstaubsauger

  • Fugendüse mit Bürste

Kompaktes Design erreicht jede Stelle auch unter niedrigen Möbeln

Kompaktes Design erreicht jede Stelle auch unter niedrigen Möbeln

Das schlanke, kompakte Gehäuse liegt vollständig flach auf dem Boden und erreicht so Bereiche unter niedrigen Möbeln sowie enge Ecken.

Leicht zu manövrieren, Handteil wiegt unter 800 g

Leicht zu manövrieren, Handteil wiegt unter 800 g

Dank dem leichten Design ist der Staubsauger einfach zu handhaben und macht die Reinigung mühelos. Der komplette Staubsauger wiegt nur 2,2 kg und das Handteil allein wiegt weniger als 800 g.

Zwei Staubbehälter für eine effiziente Schmutzaufnahme

Zwei Staubbehälter für eine effiziente Schmutzaufnahme

Die einzigartigen zwei Staubbehälter trennen Partikel nach ihrer Größe für eine effiziente Staubaufnahme. Größere Partikel werden im Düsenbehälter eingefangen. Feinstaub wird durch die mehrschichtige Filterung in den Behälter des Handteils übertragen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. >0,3 μm Partikelgröße, Tests wurden gemäß IEC60312/EN60312 durchgeführt

  2. Im Handstaubsauger-Modus