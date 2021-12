Nouilles à ramen : notre recette facile

Les nouilles à ramen maison sont tellement plus savoureuses que les nouilles industrielles. Grâce aux machines à pâtes, elles sont plus rapides à faire qu’il n’y paraît. Si vous avez assez de temps devant vous, suivez simplement notre guide pour faire des ramen maison à la main.



Pour réaliser 125 g de nouilles, il vous faut :



255 gr de farine pour pain

Une pincée de sel

85 ml d’eau



Parce que cette recette de nouilles japonaises maison est tellement délicieuse, elle se suffit à elle-même en tant que plat principal pour une ou deux personnes. Elle fera également l’affaire comme accompagnement pour trois ou quatre personnes.



Ouvrez le couvercle de votre machine à pâtes et ajoutez la farine et le sel avant de verser au fur et à mesure l’eau. Si vous n’avez pas de machine et que vous réalisez la pâte à la main, vous pouvez sentir si la consistance de cette dernière est trop humide ou trop sèche. Une fois la pâte pétrie et reposée, étalez-la pour obtenir une pâte extra fine et coupez- la en bandes pour former des nouilles.



Avec la Machine à pâtes et nouilles Philips, fermez le couvercle et allumez la machine avant de sélectionner le programme 1 et d’ajouter votre eau à travers l’ouverture du couvercle. Les nouilles apparaîtront après environ 3 minutes. Magique, n’est-ce pas ? Regardez-les se former grâce à la machine puis coupez-les dans la longueur que vous souhaitez ! Ajoutez-les dans la casserole et vous pouvez commencer à apprécier vos nouilles à ramen maison en moins de 10 minutes.