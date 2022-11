Réponse : pour obtenir des résultats optimaux avec l'Airfryer, utilisez des produits prêts à cuire. Les en-cas prêts à cuire deviennent dorés et croustillants lorsqu'ils sont préparés dans l'Airfryer. Si vous préparez dans la friteuse saine des en-cas qui sont destinés à être préparés dans une friteuse conventionnelle, les en-cas restent pâles et sont en général moins croustillants.



Si vous avez utilisé des en-cas prêts à cuire, mais qu'ils ne sont devenus ni croustillants ni dorés, veuillez vérifier les points suivants :



La quantité d'ingrédients :

Mettez moins d'aliments dans le panier. Recouvrez le fond du panier d'une seule couche. Les aliments cuiront ainsi de manière uniforme.



La température réglée :

La plupart des en-cas doivent être préparés à 200 °C, sauf les en-cas contenant de la pâte, qui doivent être cuits à 180 °C dans l'Airfryer.



Le temps de préparation :

Si vous n'avez pas préchauffé l'Airfryer avant d'y placer les en-cas, veillez à ajouter 3 minutes supplémentaires au temps de préparation lorsque vous démarrez la cuisson. Remarque : pour une cuisson parfaite, respectez le temps de préparation indiqué pour une cuisson au four. Les temps de préparation pour friteuse classique, plus courts, ne conviennent pas à l'Airfryer. Le temps de cuisson pour la plupart des en-cas est de 6 à 10 minutes.



Conseil : si vos croquettes ou vos en-cas éclatent lorsque vous les préparez dans l'Airfryer, choisissez un temps de préparation plus court.



Si les encas ne sont toujours pas croustillants ni dorés après ces conseils, nous vous conseillons de contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays.