La meilleure formule pour un détartrage facile

Le détartrage est essentiel pour entretenir votre machine à café SENSEO®. Il doit être fait au moins une fois tous les trois mois et jusqu'à six fois par an. Le détartrage de votre machine à café SENSEO® vous garantit un volume de café maximal, une température de café optimale, une préparation plus silencieuse du café par la machine, l'absence de dysfonctionnements et une durée de vie accrue pour votre machine.