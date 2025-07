Modèle puissant, polyvalent et élégant

Profitez d'un rafraîchissement puissant et silencieux avec 3 vitesses, rotation, ainsi que minuterie et télécommande pratiques. Le diffuseur d'aromathérapie répand vos parfums préférés dans l'air. Conçu dans un souci de qualité et de stabilité, il vous assure un confort durable jour après jour.