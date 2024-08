Rafraîchissement 30 % plus silencieux avec la technologie de pales SilentWings

Le fonctionnement est 30 % plus silencieux grâce à notre technologie innovante SilentWings (1). Inspirée par les ailes du plus silencieux des oiseaux : la chouette, notre conception de pales assure un rafraîchissement plus paisible, avec un niveau sonore pouvant atteindre 19 dB (A) (2), plus bas qu'un chuchotement !