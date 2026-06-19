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  • Aspire et nettoie en un seul geste
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Arrêté

PowerPro AquaAspirateur sans fil rechargeable

FC6408/01

Aspire et nettoie en un seul geste
Le nouvel aspirateur sans fil PowerPro Aqua (25,2 V) est un puissant outil 3-en-1 : aspirateur sans sac pour tous les sols, aspirateur à main pour les surfaces telles que les canapés, les sièges ou les coins, et système de nettoyage à l'eau pour les saletés.
Voir tous les avantages

Toujours à portée de main pour un nettoyage quotidien

Aspire et nettoie en un seul geste

  • 3-en-1

  • Aspi. balai, aspirette, nettoy. à l'eau

  • 25,2 V

Filtre 3 couches piégeant les micro-particules

Filtre 3 couches piégeant les micro-particules

Le filtre 3 couches lavable est capable de piéger plus de 90 % des allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, pour un air pur.

Sans sac : bac à poussière vidable d'un seul geste, simple et hygiénique

Sans sac : bac à poussière vidable d'un seul geste, simple et hygiénique

Le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Aqua vous permet de jeter le contenu du bac à poussière sans vous salir les mains.

Nettoyage sans fil : la liberté de nettoyer partout

Nettoyage sans fil : la liberté de nettoyer partout

Sans cordon d'alimentation pour vous gêner, vous êtes libre de nettoyer partout, et sur tous les types de sols.

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Mentions légales

  1. Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.