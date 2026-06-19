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Arrêté
FC6408/01
3-en-1
Aspi. balai, aspirette, nettoy. à l'eau
25,2 V
Le filtre 3 couches lavable est capable de piéger plus de 90 % des allergènes tels que le pollen, la poussière et les poils d'animaux, pour un air pur.
Le nouvel aspirateur sans sac PowerPro Aqua vous permet de jeter le contenu du bac à poussière sans vous salir les mains.
Sans cordon d'alimentation pour vous gêner, vous êtes libre de nettoyer partout, et sur tous les types de sols.
Notation globale
Remplacement recommandé tous les 3 à 6 mois en fonction de la fréquence d'utilisation. Deux lingettes en microfibre sont incluses dans le pack. Consultez le site www.philips.com pour trouver les points de vente des patins en microfibre. Nous ne pouvons pas garantir un nettoyage optimal lorsque des patins en microfibre de marques tierces sont utilisés.