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FC8016/01
4 patins en microfibre
Compatible avec PowerPro Aqua
Remplacer tous les 6 mois
Les lingettes en microfibre sont lavables en machine et faciles à installer et à retirer.
Remplacer tous les 6 mois pour maintenir les performances de nettoyage de votre appareil.
Le tissu doux en microfibre détache, soulève et absorbe la poussière et les saletés. Spécialement conçu pour nettoyer les surfaces fragiles telles que les parquets. Élimine la poussière et les taches efficacement et parfaitement.
Notation globale