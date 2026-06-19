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Toutes les séries

  • Une aspiration sans fil ultra-rapide*
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SpeedPro Max AquaAspirateur-balai sans fil

FC6904/01

Une aspiration sans fil ultra-rapide*
Terminez plus vite votre ménage grâce à l'aspiration sans fil 3-en-1. Notre puissante brosse à 360° aspire plus rapidement la poussière et la saleté de tous les côtés. Optimisez chaque geste, sur les sols durs comme sur les tapis et moquettes. Le système unique d'aspiration et nettoyage s'attaque instantanément à différents types de saleté.
Voir tous les avantages

avec nettoyage 3-en-1

Une aspiration sans fil ultra-rapide*

  • Brosse d'aspiration à 360°

  • 25,2 V, jusqu'à 75 min d'autonomie

  • 3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette

  • Brosse TurboPet

La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement

Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V

Jusqu'à 75 minutes* de nettoyage puissant avec la batterie li-ion 25,2 V

Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.

Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

Le moteur PowerBlade crée un débit d'air élevé (> 1 000 l/min)

Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !

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  1. Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1. Jan 2018.

  2. Avec système d'aspiration et de nettoyage