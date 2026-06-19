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FC6904/01
Brosse d'aspiration à 360°
25,2 V, jusqu'à 75 min d'autonomie
3-en-1 : aspiration nettoyage aspirette
Brosse TurboPet
La brosse à 360° aspire la poussière et les saletés plus rapidement
Les batteries lithium-ion 25,2 V haute performance permettent jusqu'à 75 minutes d'autonomie en mode Eco, 35 minutes en mode normal et 25 minutes en mode Turbo.
Le moteur numérique PowerBlade est conçu pour créer un débit d'air particulièrement élevé (> 1 000 l/min) produisant une aspiration à 360° au niveau de la brosse. Enregistrez-vous sur Philips.com dans les 3 mois suivant la date d'achat de profiter d'une garantie de 5 ans gratuite sur le moteur !
Notation globale
Comparé aux 10 aspirateurs balais sans fil coûtant plus de 300 € les plus vendus en Allemagne en 2017, grâce au test de nettoyage de grosses particules de saleté sur sol dur développé par Philips, basé sur la norme internationale IEC60312-1. Jan 2018.
Avec système d'aspiration et de nettoyage