Filtre HEPA 13 de rechange Philips

Le filtre HEPA 13 Philips pour aspirateur piège 99,95 % des poussières les plus fines, pour un environnement exempt de poussière, et un air pur, sans allergènes. Une fois passé par ce filtre, l'air est encore plus pur que l'air de la pièce. Voir tous les avantages