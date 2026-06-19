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1 filtre de sortie Allergy H13
s-filter® taille standard
Piège > 99,95% de la poussière
Le filtre Allergy H13 piège plus de 99,95 % des poussières fines alors qu'avec d'autres filtres, elles auraient été directement renvoyées dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.
Le filtre s-filter® est le filtre de sortie standard disponible dans la plupart des magasins et facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec différentes gammes d'aspirateurs Philips, mais également avec des aspirateurs des marques Electrolux, AEG, Volta et Tornado.
Pour une filtration et des performances optimales, nous vous conseillons de changer le filtre tous les 12 mois.
Notation globale