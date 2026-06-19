Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration

Le filtre Allergy H13 piège plus de 99,95 % des poussières fines alors qu'avec d'autres filtres, elles auraient été directement renvoyées dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.