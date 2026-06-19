ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Filtre HEPA 13 de rechange Philips
  • Filtre HEPA 13 de rechange Philips
  • Filtre HEPA 13 de rechange Philips
  • Filtre HEPA 13 de rechange Philips
  • Filtre HEPA 13 de rechange Philips
  • Filtre HEPA 13 de rechange Philips

Filtre de sortie s-filter®

FC8038/01

Filtre HEPA 13 de rechange Philips
Le filtre HEPA 13 Philips pour aspirateur piège 99,95 % des poussières les plus fines, pour un environnement exempt de poussière, et un air pur, sans allergènes. Une fois passé par ce filtre, l'air est encore plus pur que l'air de la pièce.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
Performer série 8000

Performer série 8000
Aspirateur avec sac

XD8121/10

Performer LED série 8000

Performer LED série 8000
Aspirateur avec sac

XD8122/10

Performer LED série 8000

Performer LED série 8000
Aspirateur avec sac

XD8152/12

Série 3000

Série 3000
Aspirateur avec sac

XD3110/09

3000 Series

3000 Series
Aspirateur avec sac

XD3140/09

PowerPro Ultimate

PowerPro Ultimate
Aspirateur sans sac

FC9920/09

Performer Silent

Performer Silent
Aspirateur avec sac

FC8779/09

Performer Silent

Performer Silent
Aspirateur avec sac

FC8780/19

Performer Silent

Performer Silent
Aspirateur avec sac

FC8786/09

Performer Silent

Performer Silent
Aspirateur avec sac

FC8781/19

Le filtre HEPA 13 piège plus de 99,95 % des poussières fines

Filtre HEPA 13 de rechange Philips

  • 1 filtre de sortie Allergy H13

  • s-filter® taille standard

  • Piège > 99,95% de la poussière

Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration

Filtre de sortie Allergy H13, pour une excellente filtration

Le filtre Allergy H13 piège plus de 99,95 % des poussières fines alors qu'avec d'autres filtres, elles auraient été directement renvoyées dans l'air de votre domicile. Il piège les particules fines, comme le pollen et les acariens, responsables des allergies et des symptômes d'asthme. Ce filtre doit être remplacé tous les ans.

s-filter® taille standard facile à remplacer

Le filtre s-filter® est le filtre de sortie standard disponible dans la plupart des magasins et facilement reconnaissable par son logo. Il est compatible avec différentes gammes d'aspirateurs Philips, mais également avec des aspirateurs des marques Electrolux, AEG, Volta et Tornado.

À changer tous les 12 mois pour des performances maintenues

À changer tous les 12 mois pour des performances maintenues

Pour une filtration et des performances optimales, nous vous conseillons de changer le filtre tous les 12 mois.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.