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1 x Allergy H13-Abluftfilter
s-filter® Standardpassform
Fängt mehr als 99,95 % Staub auf
Der Allergy H13-Filter fängt mehr als 99,95 % Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
s-filter® ist der Standard-Abluftfilter, der fast überall erhältlich und durch sein Logo leicht zu erkennen ist. Er eignet sich für verschiedene Staubsaugersortimente von Philips sowie Staubsauger von Electrolux, AEG, Volta und Tornado.
Für eine optimale Leistung und Filterung empfehlen wir, den Filter alle 12 Monate auszutauschen.
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