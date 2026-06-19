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  • Original HEPA 13-Ersatzfilter von Philips
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s-Filter® Abluftfilter

FC8038/01

Original HEPA 13-Ersatzfilter von Philips
Der Philips HEPA 13-Filter für deinen Staubsauger fängt 99,95 % Feinstaub auf und sorgt so für eine staubfreie Umgebung und saubere, allergenfreie Luft. Die Abluft ist sogar sauberer als die Raumluft.
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HEPA 13-Filter fängt mehr als 99,95 % Feinstaub auf

Original HEPA 13-Ersatzfilter von Philips

  • 1 x Allergy H13-Abluftfilter

  • s-filter® Standardpassform

  • Fängt mehr als 99,95 % Staub auf

Allergy H13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Allergy H13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Der Allergy H13-Filter fängt mehr als 99,95 % Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

s-filter® Standardpassform für einen einfachen Austausch

s-filter® ist der Standard-Abluftfilter, der fast überall erhältlich und durch sein Logo leicht zu erkennen ist. Er eignet sich für verschiedene Staubsaugersortimente von Philips sowie Staubsauger von Electrolux, AEG, Volta und Tornado.

Tausche ihn alle 12 Monate aus, um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten

Tausche ihn alle 12 Monate aus, um eine dauerhafte Leistung zu gewährleisten

Für eine optimale Leistung und Filterung empfehlen wir, den Filter alle 12 Monate auszutauschen.

Technische Daten

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