Allergy H13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Der Allergy H13-Filter fängt mehr als 99,95 % Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.