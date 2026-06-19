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  • Maximale Leistung. Minimaler Geräuschpegel.*
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Performer SilentStaubsauger mit Beutel

FC8779/09

1 Auszeichnung

Maximale Leistung. Minimaler Geräuschpegel.*
Ein sauberer Boden für ein gesundes Zuhause. Der neue Philips Performer Silent verfügt über eine fortschrittliche Düsentechnologie, dank der Schmutz und Feinstaub gründlicher erfasst werden – für ein gesundes Zuhause. Mit einem Geräuschpegel von 66 dB ist er außerdem einer der bislang leisesten Staubsauger.
Alle Vorteile anzeigen

Erfasst > 99,99 %** Feinstaub und Allergene

Maximale Leistung. Minimaler Geräuschpegel.*

  • 99,9 % Staubaufnahme

  • 750 W

  • 69 dB für leises Saugen

750-W-Motor für starke Saugleistung

750-W-Motor für starke Saugleistung

Der hocheffiziente 750-W-Motor verspricht eine leistungsstarke, hervorragende Reinigung bei jeder Verwendung.

99,9 % Staubaufnahme** für gründliche Reinigungsergebnisse

99,9 % Staubaufnahme** für gründliche Reinigungsergebnisse

Die TriActive Pro Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel** aufgenommen werden.

Sauge jederzeit in Ruhe, ohne jemanden zu stören

Sauge jederzeit in Ruhe, ohne jemanden zu stören

Speziell entwickelt für geräuscharme Verwendung, sodass du jederzeit staubsaugen kannst, ohne andere Personen im Haushalt zu stören. Zertifiziert von Quiet Mark.

Technische Daten

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  • Award image VRS_AWARD-1679549

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Haftungsausschlüsse

  1. aller Staubsauger mit Beutel von Philips

  2. Staubaufnahme auf Hartböden (IEC62885-2) und Filterung selbst kleinster Partikel bis zu 0,3 µm, gemäß dem EU-Energie-Label.