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FC8779/09
99,9 % Staubaufnahme
750 W
69 dB für leises Saugen
Der hocheffiziente 750-W-Motor verspricht eine leistungsstarke, hervorragende Reinigung bei jeder Verwendung.
Die TriActive Pro Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass 99,9 % der Feinstaubpartikel** aufgenommen werden.
Speziell entwickelt für geräuscharme Verwendung, sodass du jederzeit staubsaugen kannst, ohne andere Personen im Haushalt zu stören. Zertifiziert von Quiet Mark.
Auszeichnungen
Bewertungen
aller Staubsauger mit Beutel von Philips
Staubaufnahme auf Hartböden (IEC62885-2) und Filterung selbst kleinster Partikel bis zu 0,3 µm, gemäß dem EU-Energie-Label.