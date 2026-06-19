Maximale Leistung. Minimaler Geräuschpegel.*

Ein sauberer Boden für ein gesundes Zuhause. Der neue Philips Performer Silent verfügt über eine fortschrittliche Düsentechnologie, dank der Schmutz und Feinstaub gründlicher erfasst werden – für ein gesundes Zuhause. Mit einem Geräuschpegel von 66 dB ist er außerdem einer der bislang leisesten Staubsauger.