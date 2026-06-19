Absorbiert und neutralisiert unangenehme Gerüche

Im Gegensatz zu normalen Staubsaugerbeuteln verwendet der s-bag® Anti-Odour ein widerstandsfähiges, synthetisches Material, das mit einem geruchsabsorbierenden Wachs überzogen ist und somit unangenehme Gerüche einfängt und verhindert, dass diese aus dem Staubsauger austreten. Dieser Staubsaugerbeutel ist ideal für Besitzer von Haustieren geeignet.