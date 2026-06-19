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s-bagStaubsaugerbeutel

FC8023/04

s-bag® Anti-Odour
s-bag® ist der universelle Staubbeutel für alle Philips und Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) Staubsauger mit Beutel. Suche beim Kauf von Ersatzbeuteln einfach nach dem s-bag® Logo. Die Verwendung von anderen als den Original-Staubbeuteln kann den Staubsauger beschädigen.
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Geruchsbindend, ideal für Tierhalter

s-bag® Anti-Odour

  • 4 x Staubsaugerbeutel

  • Ein Standard für alle

  • Geruchsbindend

  • Ideal für Besitzer von Haustieren

Ein universeller Standard für eine einfache Auswahl

Ein universeller Standard für eine einfache Auswahl

Der originale Philips s-bag® ist für alle Philips und Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) Staubsauger mit Beutel geeignet. Suche nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheide dich einfach für das s-bag® Logo.

Absorbiert und neutralisiert unangenehme Gerüche

Absorbiert und neutralisiert unangenehme Gerüche

Im Gegensatz zu normalen Staubsaugerbeuteln verwendet der s-bag® Anti-Odour ein widerstandsfähiges, synthetisches Material, das mit einem geruchsabsorbierenden Wachs überzogen ist und somit unangenehme Gerüche einfängt und verhindert, dass diese aus dem Staubsauger austreten. Dieser Staubsaugerbeutel ist ideal für Besitzer von Haustieren geeignet.

Filtert 99 % Feinstaub

Filtert 99 % Feinstaub

Das synthetische Material dieser Staubsaugerbeutel filtert bis zu 99 % an Staub und Partikeln. Er filtert die Luft effizienter als ein herkömmlicher Papierbeutel und beseitigt in der Luft befindliche Partikel wie Allergene.

Technische Daten

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