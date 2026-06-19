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4 x Staubsaugerbeutel
Ein Standard für alle
Geruchsbindend
Ideal für Besitzer von Haustieren
Der originale Philips s-bag® ist für alle Philips und Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) Staubsauger mit Beutel geeignet. Suche nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheide dich einfach für das s-bag® Logo.
Im Gegensatz zu normalen Staubsaugerbeuteln verwendet der s-bag® Anti-Odour ein widerstandsfähiges, synthetisches Material, das mit einem geruchsabsorbierenden Wachs überzogen ist und somit unangenehme Gerüche einfängt und verhindert, dass diese aus dem Staubsauger austreten. Dieser Staubsaugerbeutel ist ideal für Besitzer von Haustieren geeignet.
Das synthetische Material dieser Staubsaugerbeutel filtert bis zu 99 % an Staub und Partikeln. Er filtert die Luft effizienter als ein herkömmlicher Papierbeutel und beseitigt in der Luft befindliche Partikel wie Allergene.
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