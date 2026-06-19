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  • s-bag® Classic Long Performance, Mega-Pack
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s-bagClassic Long Performance - Vorteilspack

FC8021/05

s-bag® Classic Long Performance, Mega-Pack
s-bag® ist der universelle Staubbeutel für alle Philips und Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) Staubsauger mit Beutel. Suche beim Kauf von Ersatzbeuteln einfach nach dem s-bag® Logo. Die Verwendung von anderen als den Original-Staubbeuteln kann den Staubsauger beschädigen.
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Längere Lebensdauer, bessere Filterleistung

s-bag® Classic Long Performance, Mega-Pack

  • 16 Staubsaugerbeutel

  • Einheitsgröße

  • 50 % längere Lebensdauer

  • 15 % mehr Kapazität

Ein universeller Standard für eine einfache Auswahl

Ein universeller Standard für eine einfache Auswahl

Der original Philips s-bag® ist für alle Beutelstaubsauger von Philips und der Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) geeignet. Suche nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheide dich einfach für das s-bag® Logo.

Filtert 99 % Feinstaub

Filtert 99 % Feinstaub

Das synthetische Material dieser Staubsaugerbeutel filtert bis zu 99 % an Staub und Partikeln. Er filtert die Luft effizienter als ein herkömmlicher Papierbeutel und beseitigt in der Luft befindliche Partikel wie Allergene.

Sehr widerstandsfähiges, synthetisches Material, hergestellt in Schweden

Sehr widerstandsfähiges, synthetisches Material, hergestellt in Schweden

Der s-bag® Classic Long Performance besteht aus einem extrem widerstandsfähigen synthetischen Material, hergestellt in Schweden.

Technische Daten

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