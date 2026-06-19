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XD3110/09
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16 Staubsaugerbeutel
Einheitsgröße
50 % längere Lebensdauer
15 % mehr Kapazität
Der original Philips s-bag® ist für alle Beutelstaubsauger von Philips und der Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) geeignet. Suche nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheide dich einfach für das s-bag® Logo.
Das synthetische Material dieser Staubsaugerbeutel filtert bis zu 99 % an Staub und Partikeln. Er filtert die Luft effizienter als ein herkömmlicher Papierbeutel und beseitigt in der Luft befindliche Partikel wie Allergene.
Der s-bag® Classic Long Performance besteht aus einem extrem widerstandsfähigen synthetischen Material, hergestellt in Schweden.
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