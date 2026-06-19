s-bag® Classic Long Performance, Mega-Pack

s-bag® ist der universelle Staubbeutel für alle Philips und Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) Staubsauger mit Beutel. Suche beim Kauf von Ersatzbeuteln einfach nach dem s-bag® Logo. Die Verwendung von anderen als den Original-Staubbeuteln kann den Staubsauger beschädigen.