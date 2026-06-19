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  • Der Roboter, der den Boden wie kein anderer reinigt
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Philips HomeRun 9000 SeriesSaug- & Wischroboter

XU9100/10

Der Roboter, der den Boden wie kein anderer reinigt
Verabschiede dich von mühevoller Reinigungsarbeit! PowerCyclone Aqua entfernt schmutziges Wasser sofort und spült das Wischtuch kontinuierlich mit frischem, sauberem Wasser aus, damit der Boden blitzsauber ist. Genieße bis zu 3 Wochen¹ wartungsfreie Reinigung mit der All-in-One-Station.
Alle Vorteile anzeigen

Mit revolutionärer PowerCyclone Aqua Technologie

Der Roboter, der den Boden wie kein anderer reinigt

  • Mühelose, blitzsaubere Reinigung mit sauberem Wasser

  • Vollautomatische Anwendung, einfache Benutzung und Wartung

  • Personalisiert für dein Zuhause über die HomeRun App

Mit PowerCyclone Aqua kannst du deine Reinigungsergebnisse optimieren

Mit PowerCyclone Aqua kannst du deine Reinigungsergebnisse optimieren

Mit der Philips HomeRun 9000 Series reinigst du immer mit sauberem Wasser. Die PowerCyclone Aqua Technologie fängt Schmutzwasser während der Reinigung auf, sodass du immer nur mit frischem Wasser wischst. Erlebe unvergleichliche Sauberkeit mit unserem Wischtuch, das deine Böden makellos macht.

Wartungsfrei bis zu 3 Wochen¹

Wartungsfrei bis zu 3 Wochen¹

Genieße bis zu 3 Wochen wartungsfreie Reinigung mit der All-in-One-Station: Leert den Staubbehälter automatisch bis zu 70 Tage¹. Füllt den Frischwasserbehälter selbstständig auf und leert den Schmutzwasserbehälter bis zu 3 Wochen¹. Reinigt das Wischtuch mühelos und trocknet es heiß (50 °C), für einen frischen Start, jedes Mal.

Nie wieder verhedderte Bürsten

Nie wieder verhedderte Bürsten

Nie wieder verhedderte Bürsten – unsere fortschrittliche Entwirrungsfunktion sorgt dafür, dass die Bürsten haarfrei bleiben² und du sie nicht mühevoll von Hand reinigen musst.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. ¹ Abhängig von der Intensität und dem Anwendungskontext.

  2. ² Die Ergebnisse variieren je nach Anwendungskontext.

  3. ³ Gemäß internen Tests und im Vergleich zur HomeRun 7000 Series mit 5.000 Pa.

  4. ⁴ Kleinste erkennbare Hindernisgröße: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.

  6. ⁶ Erfasst 96,5 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 μm.