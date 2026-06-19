Der Roboter, der den Boden wie kein anderer reinigt

Verabschiede dich von mühevoller Reinigungsarbeit! PowerCyclone Aqua entfernt schmutziges Wasser sofort und spült das Wischtuch kontinuierlich mit frischem, sauberem Wasser aus, damit der Boden blitzsauber ist. Genieße bis zu 3 Wochen¹ wartungsfreie Reinigung mit der All-in-One-Station.