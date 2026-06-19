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XU9100/10
Mühelose, blitzsaubere Reinigung mit sauberem Wasser
Vollautomatische Anwendung, einfache Benutzung und Wartung
Personalisiert für dein Zuhause über die HomeRun App
Mit der Philips HomeRun 9000 Series reinigst du immer mit sauberem Wasser. Die PowerCyclone Aqua Technologie fängt Schmutzwasser während der Reinigung auf, sodass du immer nur mit frischem Wasser wischst. Erlebe unvergleichliche Sauberkeit mit unserem Wischtuch, das deine Böden makellos macht.
Genieße bis zu 3 Wochen wartungsfreie Reinigung mit der All-in-One-Station: Leert den Staubbehälter automatisch bis zu 70 Tage¹. Füllt den Frischwasserbehälter selbstständig auf und leert den Schmutzwasserbehälter bis zu 3 Wochen¹. Reinigt das Wischtuch mühelos und trocknet es heiß (50 °C), für einen frischen Start, jedes Mal.
Nie wieder verhedderte Bürsten – unsere fortschrittliche Entwirrungsfunktion sorgt dafür, dass die Bürsten haarfrei bleiben² und du sie nicht mühevoll von Hand reinigen musst.
Bewertungen
¹ Abhängig von der Intensität und dem Anwendungskontext.
² Die Ergebnisse variieren je nach Anwendungskontext.
³ Gemäß internen Tests und im Vergleich zur HomeRun 7000 Series mit 5.000 Pa.
⁴ Kleinste erkennbare Hindernisgröße: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Getestet mit dem Modus "Nur Saugen" bei höchster Saugleistung.
⁶ Erfasst 96,5 % der Partikel mit einer Größe von 0,3 μm.