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FC8022/04
XU9100/10
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4 Staubsaugerbeutel
Einheitsgröße
Antiallergie-Filtersystem
Der original Philips s-bag® ist für alle Beutelstaubsauger von Philips und der Electrolux Group (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) geeignet. Suche nicht mehr stundenlang nach dem richtigen Staubbeutel, sondern entscheide dich einfach für das s-bag® Logo.
Der s-bag® Anti-Allergy hat eine besonders gründliche Filterung zur Erfassung von Pollen, Staubpartikeln, Staubmilben, Milbenallergenen und Katzenallergenen mit einer Größe von nur 1 Mikrometer. Diese starke Filtration reduziert für deine Familie deutlich die Aussetzung gegenüber Allergenen und bietet Vorteile für Asthmatiker und Allergiker.
Der s-bag® Anti-Allergy besteht aus einem extrem widerstandsfähigen, synthetischen Material, hergestellt in Schweden.
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