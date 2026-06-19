Antiallergen, ideal für Asthmatiker und Allergiker

Der s-bag® Anti-Allergy hat eine besonders gründliche Filterung zur Erfassung von Pollen, Staubpartikeln, Staubmilben, Milbenallergenen und Katzenallergenen mit einer Größe von nur 1 Mikrometer. Diese starke Filtration reduziert für deine Familie deutlich die Aussetzung gegenüber Allergenen und bietet Vorteile für Asthmatiker und Allergiker.