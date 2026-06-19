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  • Ersatzset für den Performer Pro/Expert/Ultimate
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PerformerErsatzfilter-Set

FC8060/01

Ersatzset für den Performer Pro/Expert/Ultimate
Original-Starter-Kit für die Philips Staubsauger. Das Kit enthält 4 Staubbeutel und den Motor- und Abluftfilter, die jeweils einmal pro Jahr ausgetauscht werden müssen.
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Original-Staubbeutel und Ersatzfilter

Ersatzset für den Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 Staubbeutel (s-bag® ULP)

  • 1 x Allergy H13-Abluftfilter

  • 1 dreischichtiger Motorfilter

s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel

s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel

Das Set enthält 4 s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel. Dieser Staubbeutel verfügt über ein XXL-Fassungsvermögen von 5 Litern und sorgt daher länger für eine gleichbleibende Reinigungsleistung. Aufgrund der hochwertigen, mehrschichtigen, nicht verstopfenden Poren garantiert der s-bag Ultra Long Performance eine ausgezeichnete Saugkraft und Filterung, die bis zu 80 % länger anhält als bei Standardstaubbeuteln.

Allergy H13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Allergy H13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Das Set enthält einen Allergie H13-Abluftfilter. Der Allergie H13-Abluftfilter fängt mehr als 99,95% Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Dreischichtiger Motorfilter

Dreischichtiger Motorfilter

Das Set enthält einen dreischichtigen Motorfilter. Dieser Filter verhindert, dass Feinstaub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.

Technische Daten

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