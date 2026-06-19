Allergy H13-Abluftfilter für ausgezeichnete Filterung

Das Set enthält einen Allergie H13-Abluftfilter. Der Allergie H13-Abluftfilter fängt mehr als 99,95% Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.