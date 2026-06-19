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4 Staubbeutel (s-bag® ULP)
1 x Allergy H13-Abluftfilter
1 dreischichtiger Motorfilter
Das Set enthält 4 s-bag® Ultra Long Performance Original-Staubbeutel. Dieser Staubbeutel verfügt über ein XXL-Fassungsvermögen von 5 Litern und sorgt daher länger für eine gleichbleibende Reinigungsleistung. Aufgrund der hochwertigen, mehrschichtigen, nicht verstopfenden Poren garantiert der s-bag Ultra Long Performance eine ausgezeichnete Saugkraft und Filterung, die bis zu 80 % länger anhält als bei Standardstaubbeuteln.
Das Set enthält einen Allergie H13-Abluftfilter. Der Allergie H13-Abluftfilter fängt mehr als 99,95% Feinstaub auf, den andere Filter einfach wieder in die Luft abgeben. Er schließt feine Partikel wie Pollen und Hausstaubmilben ein, die Allergien und Asthma auslösen können. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
Das Set enthält einen dreischichtigen Motorfilter. Dieser Filter verhindert, dass Feinstaub in den Motor gelangt und diesen beschädigt. Der Filter sollte einmal pro Jahr ausgetauscht werden.
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