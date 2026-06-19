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  • Höchste Saugleistung* mit PowerCyclone 10
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9000 SeriesBeutelloser Staubsauger

XB9154/09

1 Auszeichnung

Höchste Saugleistung* mit PowerCyclone 10
Der beutellose Philips Staubsauger 9000 Series ist unser Staubsauger mit der besten Leistung. Moderne Technologien wurden entwickelt, um jede Art von Boden zu bewältigen. Genieße ultimative Reinigungsleistung mit PowerCyclone 10 und TriActive Ultra Düse.
Alle Vorteile anzeigen

NanoClean Technologie für minimale Staubbelastung

Höchste Saugleistung* mit PowerCyclone 10

  • PowerCyclone 10

  • TriActive Ultra Düse

  • NanoClean Technologie

  • Fernbedienung

PowerCyclone 10 bietet eine lang anhaltende hohe Saugleistung

PowerCyclone 10 bietet eine lang anhaltende hohe Saugleistung

Die fortschrittliche PowerCyclone 10 Technologie wurde entwickelt, um den Luftstrom mit einer starken, wirbelnden Wirkung zu maximieren und dadurch eine hohe Saugleistung zu bieten. Der hervorragende, beschleunigte Luftstrom in der zylindrischen Kammer trennt effektiv Staub vom Schmutz und sorgt so für eine länger andauernde, beste Reinigungsleistung bei allen Schmutzarten auf allen Arten von Fußbodenbelägen**.

TriActive Ultra Düse erfasst Staub und Schmutz von allen Böden

TriActive Ultra Düse erfasst Staub und Schmutz von allen Böden

Die TriActive Ultra Düse erfasst groben und feinen Staub in einem Arbeitsgang und von allen Seiten. Die Düse mit hoher Saugleistung sorgt jedes Mal für schnelle Ergebnisse auf allen Böden.

NanoClean Technologie für weniger Staubwolken

NanoClean Technologie für weniger Staubwolken

Die NanoClean Technologie minimiert Staubwolken, sodass dein Zuhause und deine Böden sauber bleiben. Staub fällt auf den Behälterboden und haftet nicht an den Seiten. Wenn es an der Zeit ist, den Behälter zu leeren, gleiten Staub und Schmutz einfach heraus.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Saugleistung im Vergleich zu den 10 meist verkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland.

  2. Durchschnittliche Aufnahme von feinem und grobem Staub auf harten und weichen Böden im Vergleich zu den 10 meist verkauften beutellosen Staubsaugern in Deutschland, durch ein Philips Prüfinstitut getestet (Dezember 2019).

  3. Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.