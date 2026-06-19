PowerCyclone 10 bietet eine lang anhaltende hohe Saugleistung

Die fortschrittliche PowerCyclone 10 Technologie wurde entwickelt, um den Luftstrom mit einer starken, wirbelnden Wirkung zu maximieren und dadurch eine hohe Saugleistung zu bieten. Der hervorragende, beschleunigte Luftstrom in der zylindrischen Kammer trennt effektiv Staub vom Schmutz und sorgt so für eine länger andauernde, beste Reinigungsleistung bei allen Schmutzarten auf allen Arten von Fußbodenbelägen**.