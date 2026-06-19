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XB9154/09
PowerCyclone 10
TriActive Ultra Düse
NanoClean Technologie
Fernbedienung
Die fortschrittliche PowerCyclone 10 Technologie wurde entwickelt, um den Luftstrom mit einer starken, wirbelnden Wirkung zu maximieren und dadurch eine hohe Saugleistung zu bieten. Der hervorragende, beschleunigte Luftstrom in der zylindrischen Kammer trennt effektiv Staub vom Schmutz und sorgt so für eine länger andauernde, beste Reinigungsleistung bei allen Schmutzarten auf allen Arten von Fußbodenbelägen**.
Die TriActive Ultra Düse erfasst groben und feinen Staub in einem Arbeitsgang und von allen Seiten. Die Düse mit hoher Saugleistung sorgt jedes Mal für schnelle Ergebnisse auf allen Böden.
Die NanoClean Technologie minimiert Staubwolken, sodass dein Zuhause und deine Böden sauber bleiben. Staub fällt auf den Behälterboden und haftet nicht an den Seiten. Wenn es an der Zeit ist, den Behälter zu leeren, gleiten Staub und Schmutz einfach heraus.
Auszeichnungen
Bewertungen
Saugleistung im Vergleich zu den 10 meist verkauften beutellosen High-End-Staubsaugern (> 150 €) im 1. Halbjahr 2019 in Deutschland.
Durchschnittliche Aufnahme von feinem und grobem Staub auf harten und weichen Böden im Vergleich zu den 10 meist verkauften beutellosen Staubsaugern in Deutschland, durch ein Philips Prüfinstitut getestet (Dezember 2019).
Die Filterleistung wird gemäß EN 60312-1:2017 geprüft und entspricht HEPA 13.