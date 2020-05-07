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Arrêté
FC8477/91
Performance maximale
Avec la technologie PowerCyclone 4 et un bac à la conception de pointe, le nouvel aspirateur PowerPro Compact de Philips nettoie à la perfection.
PowerCyclone 4
Brosse TriActive
Filtre EPA 10 lavable
La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.
Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.
Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.
3.6
sur 6
50
Avis
Pekusch
07/05/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Große Saugkraft ohne lästige Beutel
Dieser Staubsauger saugt wirklich gut, aber es fällt die passende Beutelsuche weg. Ich benutze ihn schon länger und würde ihn immer wieder kaufen. Das Preis Leistungsverhältnis übertrifft alles.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger
Paxe
17/08/2019
Deutschland
Staubsauger FC8477/91
Sehr wertige Verarbeitung, leichte und einfache Handhabung. An die Filter kommt man sehr leicht heran, - den Motorfilter aus Schaumstoff braucht man nur leicht ausklopfen, der Staubfilter - ebenfalls Schaumstoff; den groben Staub kann man leicht mit der Hand abstreifen und anschließend unter fließendem Wasser auswaschen, ausdrücken und trocknen lassen, - der Papierfilter läßt sich leicht ausklopfen. Aus- und Einsetzen per Klicksystem, - man muß nichts schrauben. Die Saugleistung ist sehr kräftig und für jeden Bodenbelag geeignet. Der Sauger könnte etwas leiser sein - ansonsten kann ich ihn mit gutem Gewissen weiter empfehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger
Sab1165
22/07/2017
Deutschland
Top!
Für dieses Geld ist der Staubsauger wirklich super ! Die Saugkraft ist grandios!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger