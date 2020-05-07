ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91
  • Standard Product Photo Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8477/91

Arrêté

PowerPro CompactAspirateur sans sac

FC8477/91

3.6

| (50) Avis

Performance maximale

Avec la technologie PowerCyclone 4 et un bac à la conception de pointe, le nouvel aspirateur PowerPro Compact de Philips nettoie à la perfection.

Voir tous les avantages

Consommation d'énergie réduite

Performance maximale

  • PowerCyclone 4

  • Brosse TriActive

  • Filtre EPA 10 lavable

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 sépare la poussière de l'air en une seule étape

La technologie PowerCyclone 4 maximise le flux d'air et les performances en séparant directement la poussière de l'air. Elle offre un nettoyage optimal grâce à ses étapes ultra-efficaces : 1) L'air s'introduit rapidement dans le PowerCyclone grâce à une arrivée d'air directe et fluide. 2) La conduite incurvée dirige l'air vers le haut et augmente sa vitesse dans la chambre cyclonique afin de séparer efficacement la poussière de l'air.

Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

Conception avancée du bac à poussière, pour un vidage hygiénique

Le bac à poussière a été soigneusement conçu pour que vous puissiez jeter son contenu sans créer un nuage de poussière. Sa forme exclusive et sa surface lisse permettent un vidage parfaitement maîtrisé.

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Nettoyez dans les moindres recoins grâce au manche ergonomique extra-long

Le manche ergonomique est très pratique. Son design allongé vous permet d'atteindre tous les recoins et de nettoyer même les zones habituellement difficiles d'accès.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

50

Avis

07/05/2020

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Große Saugkraft ohne lästige Beutel

Dieser Staubsauger saugt wirklich gut, aber es fällt die passende Beutelsuche weg. Ich benutze ihn schon länger und würde ihn immer wieder kaufen. Das Preis Leistungsverhältnis übertrifft alles.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger

17/08/2019

Deutschland

Deutschland

Staubsauger FC8477/91

Sehr wertige Verarbeitung, leichte und einfache Handhabung. An die Filter kommt man sehr leicht heran, - den Motorfilter aus Schaumstoff braucht man nur leicht ausklopfen, der Staubfilter - ebenfalls Schaumstoff; den groben Staub kann man leicht mit der Hand abstreifen und anschließend unter fließendem Wasser auswaschen, ausdrücken und trocknen lassen, - der Papierfilter läßt sich leicht ausklopfen. Aus- und Einsetzen per Klicksystem, - man muß nichts schrauben. Die Saugleistung ist sehr kräftig und für jeden Bodenbelag geeignet. Der Sauger könnte etwas leiser sein - ansonsten kann ich ihn mit gutem Gewissen weiter empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger

22/07/2017

Deutschland

Deutschland

Top!

Für dieses Geld ist der Staubsauger wirklich super ! Die Saugkraft ist grandios!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PowerPro Compact FC8477/91 Beutelloser Staubsauger

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.