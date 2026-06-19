Aspire les grosses miettes et la poussière en un seul passage

La brosse TriActive Z est une innovation Philips unique qui vous permet d'aspirer les grosses miettes comme la poussière en un seul passage, au lieu de les repousser. Idéale pour les sols durs, elle s'adapte à tous les modèles d'aspirateurs grâce à l'adaptateur fourni.