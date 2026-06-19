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Fentes d'aspiration en Z
Compatibilité multi-marques
Avec adaptateur de connexion
La brosse TriActive Z est dotée d'une innovation unique développée par Philips qui, contrairement à la plupart des brosses, garantit que toute la poussière est dirigée vers l'intérieur au lieu d'être repoussée vers l'extérieur. L'innovation est constituée par les fentes d'aspiration en forme de Z, qui guident vers l'intérieur les petites comme les grosses particules. Ainsi, vous bénéficiez d'un nettoyage supérieur en un seul mouvement.
La brosse possède un design plat qui vous permet de passer sous les meubles ou dans les autres espaces réduits.
La brosse est adaptée à tous les types de sols durs, tels que le parquet, le carrelage ou le vinyle.
Notation globale