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  • Aspire les grosses miettes et la poussière en un seul passage
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Brosse TriActive Z pour sols durs

FC8077/01

Aspire les grosses miettes et la poussière en un seul passage
La brosse TriActive Z est une innovation Philips unique qui vous permet d'aspirer les grosses miettes comme la poussière en un seul passage, au lieu de les repousser. Idéale pour les sols durs, elle s'adapte à tous les modèles d'aspirateurs grâce à l'adaptateur fourni.
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Produits compatibles
PowerPro Compact

PowerPro Compact
Aspirateur sans sac

FC9330/19

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Série 5000

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FC8574/09

grâce aux fentes d'aspiration en Z

Aspire les grosses miettes et la poussière en un seul passage

  • Fentes d'aspiration en Z

  • Compatibilité multi-marques

  • Avec adaptateur de connexion

Les fentes d'aspiration en Z empêchent la brosse de repousser la poussière

Les fentes d'aspiration en Z empêchent la brosse de repousser la poussière

La brosse TriActive Z est dotée d'une innovation unique développée par Philips qui, contrairement à la plupart des brosses, garantit que toute la poussière est dirigée vers l'intérieur au lieu d'être repoussée vers l'extérieur. L'innovation est constituée par les fentes d'aspiration en forme de Z, qui guident vers l'intérieur les petites comme les grosses particules. Ainsi, vous bénéficiez d'un nettoyage supérieur en un seul mouvement.

Design ultra-plat pour passer sous les meubles bas

Design ultra-plat pour passer sous les meubles bas

La brosse possède un design plat qui vous permet de passer sous les meubles ou dans les autres espaces réduits.

Adaptée aux sols durs

Adaptée aux sols durs

La brosse est adaptée à tous les types de sols durs, tels que le parquet, le carrelage ou le vinyle.

Spécificités Techniques

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