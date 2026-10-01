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Arrêté
FC9256/01
Confort maximum, effort minimum
Découvrez un nouveau confort ! Cet aspirateur Philips vous permet de beaucoup moins vous pencher lors de l'utilisation, pour plus de confort.
Télécommande
La poignée brevetée PostureProtect vous permet de profiter d'une posture 4 fois meilleure : elle vous évite de vous pencher lorsque vous passez l'aspirateur et vous permet de garder votre poignet dans une position confortable. De plus, les deux poignées améliorent la maniabilité et vous pouvez piloter l'aspirateur à l'aide des commandes manuelles.
Grâce aux boutons situés sur la poignée, utilisez votre aspirateur en toute simplicité, sans avoir à vous pencher !
Ce flexible est doté d'un raccordement rotatif au niveau de la poignée, facilitant ainsi la maniabilité et évitant la fatigue du poignet.
Notation globale