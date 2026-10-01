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Arrêté

ErgoFitAspirateur sans sac

FC9256/01

Confort maximum, effort minimum

Découvrez un nouveau confort ! Cet aspirateur Philips vous permet de beaucoup moins vous pencher lors de l'utilisation, pour plus de confort.

Voir tous les avantages

Adoptez une meilleure posture en en réduisant votre courbure jusqu'à 70 %

Confort maximum, effort minimum

  • Télécommande

Poignée ergonomique unique PostureProtect

Poignée ergonomique unique PostureProtect

La poignée brevetée PostureProtect vous permet de profiter d'une posture 4 fois meilleure : elle vous évite de vous pencher lorsque vous passez l'aspirateur et vous permet de garder votre poignet dans une position confortable. De plus, les deux poignées améliorent la maniabilité et vous pouvez piloter l'aspirateur à l'aide des commandes manuelles.

Commandes manuelles sur la poignée

Commandes manuelles sur la poignée

Grâce aux boutons situés sur la poignée, utilisez votre aspirateur en toute simplicité, sans avoir à vous pencher !

Raccordement du flexible rotatif pour une maniabilité facilitée

Raccordement du flexible rotatif pour une maniabilité facilitée

Ce flexible est doté d'un raccordement rotatif au niveau de la poignée, facilitant ainsi la maniabilité et évitant la fatigue du poignet.

Spécificités Techniques

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