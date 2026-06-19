Repasse 30 % plus rapidement grâce à la vapeur*

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Avec son débit de vapeur continu, sa semelle antiadhésive et sa fonction spray, ce fer à repasser est conçu pour éliminer les faux plis en un clin d'œil.