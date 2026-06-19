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Arrêté

Featherlight PlusFer vapeur avec semelle antiadhésive

GC1424/30

1 récompense

Repasse 30 % plus rapidement grâce à la vapeur*
Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Avec son débit de vapeur continu, sa semelle antiadhésive et sa fonction spray, ce fer à repasser est conçu pour éliminer les faux plis en un clin d'œil.
Voir tous les avantages

Repasse 30 % plus rapidement grâce à la vapeur*

  • Débit vapeur 15 g/min

  • Effet pressing 60 g

  • Semelle antiadhésive

  • Fonction anticalcaire

Revêtement de la semelle antiadhésif

Revêtement de la semelle antiadhésif

La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.

Jusqu'à 1 400 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 1 400 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé

Jusqu'à 1 400 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Fonction anticalcaire : prolonge la durée de vie du fer de plusieurs années

Fonction anticalcaire : prolonge la durée de vie du fer de plusieurs années

Fonction anticalcaire pour prolonger la durée de vie du fer de plusieurs années

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  1. En mode vapeur, par rapport au mode de repassage à sec de ce modèle.