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Arrêté
GC1424/30
Débit vapeur 15 g/min
Effet pressing 60 g
Semelle antiadhésive
Fonction anticalcaire
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.
Jusqu'à 1 400 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
Fonction anticalcaire pour prolonger la durée de vie du fer de plusieurs années
Récompenses
Notation globale
En mode vapeur, par rapport au mode de repassage à sec de ce modèle.