Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
2 000 W
Anticalcaire
Semelle antiadhésive
Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.
Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.
L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.
Récompenses
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Basil
23/06/2019
Portugal
Produto de excelente qualidade
Qualidade superior à média na gama a que pertence. - Óptimo desempenho. - Fácil utilização, leve e eficiente. - Com características equivalentes a produto de gamas superiores.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC1433/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC1433/40 Ferro a vapor
Salgado88
04/06/2018
Portugal
Este produto é excelente
É de fácil utilização, com uma só passagem e a peça fica sem vincos. Não se perde tempo a engomar, é super rápido. Adoro este produto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC1433/40 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC1433/40 Ferro a vapor