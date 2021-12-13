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Arrêté
2 100 W
Effet pressing 110 g
Débit de vapeur continu 30 g/min
Semelle en céramique
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Récompenses
4.6
sur 6
8
Avis
100%
recommandent ce produit
fplopes
13/12/2021
Portugal
Funcional e sem esforço
Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.
Avantages
Fácil utilização
Contre
nada
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
FlaCosta
01/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Qualidade e preço
Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.
Avantages
Leve, design e passa a Ferro muito bem
Contre
Não encontrei nenhuma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Katmar99
30/11/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Roupa como nova
O melhor!! Recuperei a roupa que tanto gosto e que já estava a levantar borboto e sem estragar o tecido!
Avantages
Leva-se para qualquer lado
Contre
Não encontro
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor