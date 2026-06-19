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Arrêté
GC2995/30
2 400 W
Débit de vapeur continu 45 g/min
Effet pressing 160 g
Semelle SteamGlide
Offre une montée en température rapide et de hautes performances.
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.
Récompenses
Notation globale
Comparaison avec la semelle antiadhésive Philips