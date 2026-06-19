2 en 1 : fonction défroissage vertical et horizontal

La fonction défroissage vertical et horizontal 2 en 1 vous permet d'obtenir des résultats encore meilleurs avec votre défroisseur. Défroissez vos vêtements verticalement sans utiliser une table à repasser, ou donnez-leur un contact vraiment net en les défroissant horizontalement sur n'importe quelle surface plane. Grâce à sa conception interne unique, ce Steam&Go 2 en 1 génère une vapeur puissante et continue même en position horizontale. Vous pouvez donc désormais utiliser également la vapeur sur les tissus d'ameublement et les draps.