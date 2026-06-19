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  • Une solution compacte pour un défroissage facile
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Arrêté

Steam&GoDéfroisseur à main

GC362/80

1 récompense

Une solution compacte pour un défroissage facile
Un défroissage plus facile grâce à la plaque chauffante SmartFlow. Fonctionne à la verticale ou à l'horizontale pour défroisser les zones difficiles à repasser ou pour rafraîchir les vêtements, sans aucun risque de brûlure. Son design léger et compact le rend facile à utiliser à tout moment et n'importe où. Pratique et rapide !
Voir tous les avantages

Utilisation verticale et horizontale pour de meilleurs résultats

Une solution compacte pour un défroissage facile

  • 1 300 W, jusqu'à 24 g/min

  • Défroissage horizontal et vertical

  • Réservoir d'eau amovible de 70 ml

  • Pochette de rangement thermo-résistante

Défroissage vertical et horizontal plus pratique

Défroissage vertical et horizontal plus pratique

Défroissez verticalement pour éliminer rapidement les plis et rafraîchir les vêtements sur cintre sans table à repasser. Défroissez horizontalement pour obtenir des résultats parfaits sur les zones difficiles à repasser comme les cols et poignets. Le puissant débit vapeur continu vous garantit des résultats optimaux dans tous les cas.

Plaque chauffante SmartFlow pour de meilleurs résultats*

Plaque chauffante SmartFlow pour de meilleurs résultats*

Grâce à la technologie SmartFlow, la plaque vapeur est chauffée à une température optimale. Pour tous les tissus, elle empêche l'apparition de taches humides. La plaque chauffante aide à maintenir le tissu lors du défroissage horizontal, pour des résultats encore meilleurs*.

Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile

Débit de vapeur continu automatique pour un défroissage facile

La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Par rapport aux Philips Steam&Go GC310 et GC320 ; sans plaque chauffante SmartFlow.

  2. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.