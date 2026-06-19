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Arrêté
GC362/80
1 300 W, jusqu'à 24 g/min
Défroissage horizontal et vertical
Réservoir d'eau amovible de 70 ml
Pochette de rangement thermo-résistante
Défroissez verticalement pour éliminer rapidement les plis et rafraîchir les vêtements sur cintre sans table à repasser. Défroissez horizontalement pour obtenir des résultats parfaits sur les zones difficiles à repasser comme les cols et poignets. Le puissant débit vapeur continu vous garantit des résultats optimaux dans tous les cas.
Grâce à la technologie SmartFlow, la plaque vapeur est chauffée à une température optimale. Pour tous les tissus, elle empêche l'apparition de taches humides. La plaque chauffante aide à maintenir le tissu lors du défroissage horizontal, pour des résultats encore meilleurs*.
La pompe électrique fournit automatiquement un débit de vapeur continu pour un défroissage facile et rapide.
Récompenses
Notation globale
Par rapport aux Philips Steam&Go GC310 et GC320 ; sans plaque chauffante SmartFlow.
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.