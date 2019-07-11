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  • Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
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Arrêté

PerfectCareFer vapeur

GC3920/20

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Plus facile et plus rapide, sans réglages de température
Vous pouvez désormais repasser tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, pendant la même séance, grâce à la technologie OptimalTEMP qui définit la combinaison idéale de température et de vapeur afin d'éliminer les faux plis plus rapidement, sans rien brûler ni lustrer.
Voir tous les avantages

100 % sûr, même sur les textiles délicats

Plus facile et plus rapide, sans réglages de température

  • 2 500 W

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 180 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

Sûr pour tous les vêtements repassables, sans risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

2 500 W pour une montée en température rapide

2 500 W pour une montée en température rapide

Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

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3
2
1

11/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά

Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

21/11/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι πολύ εύχρηστο

Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο

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