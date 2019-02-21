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Arrêté

Défroisseur à main

GC440/47

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Un nouvel appareil essentiel pour vos vêtements
Grâce à la technologie innovante PureSteam et au système Quick Calc Release, le nouveau défroisseur StyleTouch produira de la vapeur puissante pendant de nombreuses années ! Rapide, sûr et simple, il est parfait pour les défroissages de dernière minute comme pour les vêtements délicats.
Voir tous les avantages

Idéal pour les retouches rapides et les vêtements délicats

Un nouvel appareil essentiel pour vos vêtements

  • 1 500 W, jusqu'à 30 g/min

  • Technologie PureSteam

  • Réservoir d'eau XL

  • Fonction 2-en-1

Technologie PureSteam pour un débit vapeur puissant et constant

Technologie PureSteam pour un débit vapeur puissant et constant

Innovante, la technologie PureSteam empêche l'accumulation de calcaire autour du moteur du défroisseur. Vous pouvez ainsi profiter d'un débit vapeur constant et puissant pendant de nombreuses années.

Défroissage vertical et horizontal 2 en 1 pour de meilleurs résultats

Défroissage vertical et horizontal 2 en 1 pour de meilleurs résultats

La fonction 2 en 1 permet un défroissage vertical et horizontal. En défroissant horizontalement sur une surface plane, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats, en particulier sur les zones difficiles comme les cols et les manches.

Fonction Quick Calc Release

Fonction Quick Calc Release

Grâce à la fonction Quick Calc Release, votre appareil dure plus longtemps tout en offrant les mêmes performances de production de vapeur.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Avis

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recommandent ce produit

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1

21/02/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εύχρηστο και αποδοτικό

Το τέλειο σύστημα ατμού για ευκολο και γρηγορο σιδέρωμα.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός

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Cet avis a été rédigé pour GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός

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  1. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.