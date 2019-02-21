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Arrêté
1 500 W, jusqu'à 30 g/min
Technologie PureSteam
Réservoir d'eau XL
Fonction 2-en-1
Innovante, la technologie PureSteam empêche l'accumulation de calcaire autour du moteur du défroisseur. Vous pouvez ainsi profiter d'un débit vapeur constant et puissant pendant de nombreuses années.
La fonction 2 en 1 permet un défroissage vertical et horizontal. En défroissant horizontalement sur une surface plane, vous pouvez obtenir de meilleurs résultats, en particulier sur les zones difficiles comme les cols et les manches.
Grâce à la fonction Quick Calc Release, votre appareil dure plus longtemps tout en offrant les mêmes performances de production de vapeur.
Récompenses
5.0
sur 6
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Avis
100%
recommandent ce produit
ΈλεναΤ
21/02/2019
Ελλάδα
Εύχρηστο και αποδοτικό
Το τέλειο σύστημα ατμού για ευκολο και γρηγορο σιδέρωμα.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός
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Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries escherichia coli 8099, staphylococcus aureus ATCC 6538, candidia albicans ATCC 10231 avec 8 minutes de vapeur.