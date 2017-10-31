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Arrêté
Vapeur 45 g/min, effet pressing 190 g
Semelle SteamGlide Plus
Anticalcaire
2 400 W
Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.
Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Notre semelle SteamGlide Plus offre une glisse exceptionnelle pour un repassage ultra-rapide. La disposition parfaite des trous assure une répartition uniforme de la vapeur.
Récompenses
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Kiki
31/10/2017
Portugal
Optimo
Ferro ideal para uso domestico, os tecidos de linho, de algodão, de seda e até as lãs ficam impecáveis.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W