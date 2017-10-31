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Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4516/20

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, contrôle automatique de la vapeur et semelle SteamGlide Plus.
Voir tous les avantages

Détartrage plus efficace avec le collecteur de calcaire

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 45 g/min, effet pressing 190 g

  • Semelle SteamGlide Plus

  • Anticalcaire

  • 2 400 W

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

2 400 W pour un temps de chauffe rapide du fer

Puissant, le fer vapeur Azur Performer Plus 2 400 W chauffe rapidement, pour un repassage d'excellente qualité.

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une meilleure élimination des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 45 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Semelle SteamGlide Plus : notre meilleure glisse, un repassage plus rapide

Semelle SteamGlide Plus : notre meilleure glisse, un repassage plus rapide

Notre semelle SteamGlide Plus offre une glisse exceptionnelle pour un repassage ultra-rapide. La disposition parfaite des trous assure une répartition uniforme de la vapeur.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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5.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

31/10/2017

Portugal

Portugal

Optimo

Ferro ideal para uso domestico, os tecidos de linho, de algodão, de seda e até as lãs ficam impecáveis.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron

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Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4516/20 Steam iron

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W