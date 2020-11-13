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Arrêté
GC4526/20
Vapeur 50 g/min, effet pressing 210 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
2 600 W
2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances.
Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Notre collecteur de calcaire intégré spécialement conçu recueille les particules de calcaire pendant le repassage. Le processus Self Clean élimine le calcaire du fer, pour un repassage optimal jour après jour.
Récompenses
2.8
sur 6
6
Avis
Μαργαρίτα
13/11/2020
Ελλάδα
Αριστο
Λαβή για το φις, στήριγμα καλωδίου, ατμό και στις χαμηλές θερμοκρασίες, πολυ ατμο για γρήγορο αποτέλεσμα, νερό απο την βρύση, γλιστράει τέλεια,αυτόματο σβήσιμο που βοηθάει στην οριζόντια τοποθέτηση
Avantages
σε όλα τέλειο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
tiagogc
10/05/2020
Portugal
Boa compra
Este ferro tem funcionado bem. A roupa fica bem passada e o ferro desliza bem. Não faz milagres. as vezes é preciso um bocado de vapor/agua... em uso há mais de dois anos.e não estou arrependido
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron
marmita
23/05/2020
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Γρήγορο, εύκολο σιδέρωμα
Αγόρασα δύο ίδια προϊόντα, πριν περίπου εάμιση χρόνο,ένα για εμένα, ένα για τα παιδιά μου. Το δικό μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, των παιδιών δε λειτουργεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης, αφού ακόμα ισχύει η εγγύηση.
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο
Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W