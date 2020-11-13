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  • Plus rapide*, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide*, plus simple et plus pratique
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  • Plus rapide*, plus simple et plus pratique
  • Plus rapide*, plus simple et plus pratique

Arrêté

Azur Performer PlusFer vapeur

GC4526/20

2.8
| (6) Avis

1 récompense

Plus rapide*, plus simple et plus pratique
Le fer vapeur Azur Performer Plus de Philips associe puissance et facilité d'utilisation. Avec son collecteur de calcaire intégré permettant un détartrage efficace afin de maintenir la production de vapeur, son contrôle automatique de la vapeur et sa semelle T-ionicGlide.
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Détartrage plus efficace avec le collecteur de calcaire

Plus rapide*, plus simple et plus pratique

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 210 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • 2 600 W

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances

2 600 W pour une montée en température rapide et de hautes performances.

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination aisée des faux plis

Le débit vapeur continu jusqu'à 50 g/min vous offre la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

Collecteur de calcaire intégré recueillant le calcaire pendant le repassage

Collecteur de calcaire intégré recueillant le calcaire pendant le repassage

Notre collecteur de calcaire intégré spécialement conçu recueille les particules de calcaire pendant le repassage. Le processus Self Clean élimine le calcaire du fer, pour un repassage optimal jour après jour.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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2.8

sur 6

6

Avis

4

13/11/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Αριστο

Λαβή για το φις, στήριγμα καλωδίου, ατμό και στις χαμηλές θερμοκρασίες, πολυ ατμο για γρήγορο αποτέλεσμα, νερό απο την βρύση, γλιστράει τέλεια,αυτόματο σβήσιμο που βοηθάει στην οριζόντια τοποθέτηση

Avantages

σε όλα τέλειο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

10/05/2020

Portugal

Portugal

Boa compra

Este ferro tem funcionado bem. A roupa fica bem passada e o ferro desliza bem. Não faz milagres. as vezes é preciso um bocado de vapor/agua... em uso há mais de dois anos.e não estou arrependido

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Steam iron

23/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Γρήγορο, εύκολο σιδέρωμα

Αγόρασα δύο ίδια προϊόντα, πριν περίπου εάμιση χρόνο,ένα για εμένα, ένα για τα παιδιά μου. Το δικό μου βρίσκεται σε καλή κατάσταση, των παιδιών δε λειτουργεί και βρισκόμαστε στη διαδικασία αντικατάστασης, αφού ακόμα ισχύει η εγγύηση.

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

Cet avis a été rédigé pour Azur Performer Plus GC4526/20 Ατμοσίδερο

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  1. Par rapport à un fer vapeur standard Philips de 2 200 W