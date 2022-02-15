ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie
  • Vapeur puissante garantie

Arrêté

AzurFer vapeur

GC4541/20

4.5
| (17) Avis | 93% recommandent ce produit

1 récompense

Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Voir tous les avantages

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Vapeur puissante garantie

  • Débit de vapeur continu 45 g/min

  • Effet pressing 200 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Effet pressing jusqu'à 200 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 200 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 400 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

2 400 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 45 g/min pour une élimination plus rapide des faux plis

Le débit de vapeur puissant et régulier envoie plus de vapeur au travers du tissu pour éliminer les faux plis plus rapidement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

17

Avis

93%

recommandent ce produit

1

15/02/2022

Portugal

Portugal

EXCELENTE QUALIDADE

Recomendo vivamente; excelente qualidade vs custo. Excelente

Avantages

Qualidade

Contre

Nada a apontar

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4543/30 Ferro a vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4543/30 Ferro a vapor

01/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικο προιον.

Πολυ καλο σιδερομα .Η πλακα δεν κολαει καθολου στα ρουχα.Δυνατος ατμος.

Avantages

Ευκολο .σιδερομα

Contre

Δεν υπαρχει καποιο μειον.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

29/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό σίδερο σε λίγα λεπτά έχεις τελειώσει. Το συστήνω σε όλους.

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Cet avis a été rédigé pour Azur GC4544/80 Ατμοσίδερο

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.