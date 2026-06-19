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Arrêté

AzurFer vapeur

GC4556/20

1 récompense

Vapeur puissante garantie
Grâce à notre design innovant, les particules de calcaire sont émiettées et recueillies automatiquement dans le collecteur de calcaire amovible, en toute simplicité. Rincez simplement le calcaire en moins de 15 secondes, pour des résultats optimaux à long terme.
Voir tous les avantages

Avec notre système Quick Calc Release amélioré

Vapeur puissante garantie

  • Débit de vapeur continu 50 g/min

  • Effet pressing 220 g

  • Semelle SteamGlide Plus

Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

Effet pressing jusqu'à 220 g pour éliminer les faux plis tenaces

Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

2 500 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Offre une montée en température rapide et de hautes performances pour un repassage rapide

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Débit vapeur jusqu'à 50 g/min pour une élimination incomparable des faux plis

Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.

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