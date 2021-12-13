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Arrêté
Débit vapeur continu de 50 g/min
Effet pressing de 250 g
Semelle SteamGlide Advanced
Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.
Offre une montée en température prompte et d'excellentes performances, pour un repassage rapide.
Le débit de vapeur continu jusqu'à 50 g/min produit la quantité de vapeur idéale pour éliminer avec efficacité les faux plis.
Récompenses
4.8
sur 6
97
Avis
98%
recommandent ce produit
BabJo
13/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Boa relaçao qualidade/preço
Este ferro tem otimo desempenho e excedeu as minhas expectativas.
Avantages
Bom preço e excelente desempenho
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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domandrenog
06/12/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Produto excelente
Um produto 5 estrelas que corresponde a todas as expectativas. Não pinga, as roupas ficam óptimas e ainda não queimei nenhuma peça. Recomendo 100%
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Sankapm3D
29/11/2021
Portugal
Fait partie de la promotion
Excelente!!!
Um produto excelente e que corresponde às expectativas. Não pinga água,passa muito bem,as roupas ficam óptimas. Vale a pena,recomendo aos demais!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Azur GC4564/20 Ferro a vapor
Oui, je recommande ce produit
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