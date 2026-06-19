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Arrêté
GC4928/30
Vapeur 50 g/min, effet pressing 210 g
Semelle T-ionicGlide
Arrêt auto + système anticalcaire
Sûr pour tous les vêtements repassables
La dernière révolution en matière de repassage offrant la combinaison parfaite de vapeur et de température. Elle permet un repassage rapide, vient à bout des faux plis les plus tenaces, ne nécessite aucun réglage et est sans danger sur tous les tissus repassables. La combinaison entre vapeur et température est idéale grâce : 1) au processeur de contrôle intelligent définissant la température qui convient ; 2) à la technologie HeatFlow assurant un équilibre optimal entre la vapeur et la température.
100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.
Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.
Récompenses
Notation globale
Comparé aux autres fers vapeur Philips