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  • Fer vapeur Philips ultra-rapide*
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Arrêté

PerfectCare AzurFer vapeur

GC4928/30

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Fer vapeur Philips ultra-rapide*
Repassez tous les textiles, du jean à la soie, en passant par le lin et le cachemire, dans n'importe quel ordre et sans régler le thermostat. Avec PerfectCare Azur, les résultats sont parfaits, sans risque de brûler ou de lustrer vos vêtements, pour un repassage plus facile et rapide.
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Du jean à la soie en un seul passage

Fer vapeur Philips ultra-rapide*

  • Vapeur 50 g/min, effet pressing 210 g

  • Semelle T-ionicGlide

  • Arrêt auto + système anticalcaire

  • Sûr pour tous les vêtements repassables

Technologie sans réglage OptimalTEMP : la combinaison idéale entre vapeur et température

Technologie sans réglage OptimalTEMP : la combinaison idéale entre vapeur et température

La dernière révolution en matière de repassage offrant la combinaison parfaite de vapeur et de température. Elle permet un repassage rapide, vient à bout des faux plis les plus tenaces, ne nécessite aucun réglage et est sans danger sur tous les tissus repassables. La combinaison entre vapeur et température est idéale grâce : 1) au processeur de contrôle intelligent définissant la température qui convient ; 2) à la technologie HeatFlow assurant un équilibre optimal entre la vapeur et la température.

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur tous les vêtements repassables

100 % sûr sur les tissus même les plus délicats tels que la soie, le cachemire, la laine, le polyester. Des instituts de test indépendants ont utilisé PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

100 % rapide sur tous les textiles ; aucun fer vapeur n'est plus rapide

Repassage ultra-rapide, aucun tri à effectuer. Repassez tous vos vêtements grâce à une vapeur plus efficace.

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  1. Comparé aux autres fers vapeur Philips