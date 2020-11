Technologie OptimalTEMP : aucun risque de brûlure, aucun réglage nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez repasser tous les textiles, du jean à la soie et du lin au cachemire en toute sécurité, dans n'importe quel ordre, sans devoir attendre que le fer soit à la bonne température et sans trier les vêtements. Les fers vapeur Philips avec technologie OptimalTEMP rendent le repassage plus facile et plus rapide. Cette technologie a été testée par des experts indépendants spécialistes du textile.