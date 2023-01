La vapeur continue élimine les odeurs et 99,9 %* des bactéries

La vapeur rafraîchit vos vêtements et élimine jusqu'à 99,9 % des bactéries*. Des lavages et nettoyages à sec moins fréquents permettent d'économiser du temps et de l'argent, tout en limitant l'usure des vêtements.