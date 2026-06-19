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Arrêté
GC6631/30
Pression de pompe maxi. 4,5 bar
Effet pressing 170 g
Système de verrouillage
Réservoir fixe 1,2 l
La vapeur est prête en 2 minutes, et le réservoir peut être rempli à tout moment pendant le repassage.
La centrale vapeur SpeedCare est équipée d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 l permettant plus d'une heure d'utilisation afin de réduire la fréquence de remplissage pendant les grandes séances de repassage. Cette technologie vous permet en outre de remplir le réservoir d'eau en cours de repassage sans qu'il soit nécessaire de laisser l'appareil refroidir pendant 2 heures.
La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.
Récompenses
Notation globale
Par rapport au fer vapeur Philips EasySpeed