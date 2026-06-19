Réservoir 1,2 l et remplissage n'importe quand pendant le repassage

La centrale vapeur SpeedCare est équipée d'un réservoir d'eau d'une capacité de 1,2 l permettant plus d'une heure d'utilisation afin de réduire la fréquence de remplissage pendant les grandes séances de repassage. Cette technologie vous permet en outre de remplir le réservoir d'eau en cours de repassage sans qu'il soit nécessaire de laisser l'appareil refroidir pendant 2 heures.