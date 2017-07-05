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Arrêté

PerfectCare VivaCentrale vapeur

GC7035/20

2.9

| (51) Avis

1 récompense

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

La centrale vapeur Philips vous permet de repasser plus rapidement et plus facilement. Aucun réglage de la température n'est nécessaire, grâce à la technologie révolutionnaire OptimalTEMP.

Voir tous les avantages

aucun réglage de la température nécessaire

Repassage plus rapide, avec 2 fois plus de vapeur*

  • Pression de la pompe maxi. 5 bar

  • Effet pressing jusqu'à 210 g

  • Réservoir d'eau de 1,7 l

  • Design compact

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Grâce à cette technologie révolutionnaire, le repassage est extrêmement rapide. La vapeur puissante et continue élimine les faux plis. Repassez également les tissus plus épais rapidement et en toute simplicité. La fonction Effet pressing est idéale pour effectuer un défroissage vertical et éliminer les faux plis les plus tenaces.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

La semelle chaude peut être posée sur la table à repasser en toute sécurité

Avec la technologie innovante OptimalTEMP, aucun vêtement repassable ne brûle. Outre la tranquillité d'esprit apportée lors du repassage, cela signifie également qu'il est possible de laisser la semelle chaude du fer sur votre table à repasser recouverte d'une housse en coton sans l'endommager. Ainsi, vous soulagez vos poignets qui n'auront pas à lever le fer de sa base aussi souvent.

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2.9

sur 6

51

Avis

05/07/2017

France

France

Tout simplement magique

Cette centrale est d'un rapport qualité prix formidable. La température se réglant en fonction du tissu n’enlève rein à la qualité de repassage de mon ancienne centrale "une Philips GC 8220 age de 10 ans" au contraire c'est mieux. En résumé, suffisamment puissante pour un repassage de qualité silencieuse et moderne pour un prix raisonnable. Bravo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Viva GC7035/20 Centrale vapeur

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21/10/2016

France

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Acheteur vérifié

Simple et efficace

Repassage facile .Aucun réglage donc plus besoin de trier .

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29/09/2016

France

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Simplicité et efficacité

Cette centrale vapeur est vraiment simple d'utilisation. Elle chauffe rapidement et est donc rapidement opérationnelle. En utilisation depuis 8 mois, elle se montre efficace, même si la puissance de vapeur n'est pas la plus importante du marché. Les petits bémol ? Il faut appuyer en permanence sur la gâchette vapeur pour repasser. Le voyant bleu, très design, est un peu aveuglant. Une lumière plus légère serait judicieuse.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Viva GC7035/20 Centrale vapeur

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