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Arrêté
La vapeur est réglable pour vous permettre de sélectionner la quantité de vapeur en fonction du tissu, pour un repassage soigné.
Cette pointe à vapeur additionnelle est particulièrement effilée à l'avant et les trous de vapeur prennent une forme allongée dans la partie pointue de la semelle, ce qui permet de repasser les parties les plus petites et les plus difficiles à atteindre pour d'exceptionnels résultats.
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Récompenses
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sur 6
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Avis
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recommandent ce produit
myra21
10/05/2019
United Kingdom
BEST IRON EVER
I AM STILL HAVE THIS IRON, IT IS THE BEST IRON I HAVE EVER PURCHASED AND SO SORRY IT IS NO LONGER AVAILABLE
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Pressurised steam generator
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