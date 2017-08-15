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Arrêté
GC7330
Vapeur réglable
Repassez deux fois plus vite grâce à la vapeur haute pression. Elle pénètre au cœur du tissu, pour un repassage rapide et aisé, même sur des tissus difficiles.
Le fer à repasser ne pèse que 1,2 kg pour un repassage facile et sans effort.
La semelle SteamGlide est la meilleure des semelles Philips pour votre fer vapeur. Extrêmement résistante aux rayures et offrant une glisse optimale, elle est facile à nettoyer.
Récompenses
4.0
sur 6
3
Avis
orinne
15/08/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour 7300 series Pressurised steam generator
Oui, je recommande ce produit
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DipakP
15/08/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
It lasts...
This product is fantastic. I have had mine for nearly 8 yes and when it had issues Philips customer support helped sort it out. Great product, great service. Thank you Philips.
Oui, je recommande ce produit
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Pere1963
12/02/2017
España
Muy bueno ... hasta que dejó de funcionar
El funcionamiento ha sido muy bueno, pero muy breve. En aproximadamente 2 años (familia de 3 miembros en la que se plancha más bien poco, sólo lo justo) ha dejado de funcionar. La conectas, se calienta, prepara el vapor y tal, pero al dar el primer golpe de vapor se para completamente. Esperas un tiempo, la rearmas y vuealve a suceder exactamente lo mismo. Total, que ha tenido una muerte muy, muy prematura, impropia de los productos de la marca.
Cet avis a été rédigé pour Centro de planchado a presión serie 7300 GC7330
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