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Arrêté
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GC7520/02
Arrêté
De l'eau fuit de la semelle de mon fer vapeur Philips
Le voyant d'eau de ma centrale vapeur Philips clignote
Le fer de ma centrale vapeur Philips s'arrête tout seul
Ma centrale vapeur Philips n'élimine pas les faux plis.
Mon fer ou mon défroisseur Philips coupe le courant
Le voyant « Fer prêt » de mon fer vapeur Philips clignote.
Le voyant Calc-Clean de ma centrale vapeur Philips continue de clignoter