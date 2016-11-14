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  • Standard Product Photo Philips Fabric Shaver GC027/00
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Rasoir anti-bouloche

GC027/00

3.4

| (5) Avis

1 récompense

Rasoir anti-bouloche

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

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Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Rasoir anti-bouloche

  • Élimine les bouloches

  • Convient à tous les vêtements

  • Brosse supplémentaire incluse

  • Rechargeables via USB

Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage

Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage

La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

3 tailles d'orifices dans la grille selon la taille des bouloches

Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace

Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace

Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

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3.4

sur 6

5

Avis

1

14/11/2016

France

France

Enfin !

Enfin un rasoir à bouloches efficace ! Simplicité d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC027/00 Rasoir anti-bouloche

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC027/00 Rasoir anti-bouloche

31/01/2018

Deutschland

Deutschland

Leistung ist gut!

Leider keine 5 Sterne da man nicht sehen kann wann der Akku voll geladen ist. Die Rote Lampe geht nicht aus wenn der Akku voll ist. Eigentlich ein Witz, aber daran hat man nicht gedacht :-)

Cet avis a été rédigé pour GC027/00 Fusselrasierer

Cet avis a été rédigé pour GC027/00 Fusselrasierer

04/02/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

gute Leistung mit Mängel

Was er machen soll, nähmlich die Fusseln entfernen, macht er perfekt. Leider steht in der Gebrausanweisung wenn das Gerät voll geladen ist vom Netz nehmen. Nur kann man das nicht feststellen, weil die Ladelampe rot leuchtet, egal ob das Gerät leer oder voll ist. Ohne diesen Fehler wäre es eine Bewertung mit 5 Sternen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC027/00 Fusselrasierer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour GC027/00 Fusselrasierer

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