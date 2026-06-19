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  • Une vapeur continue et puissante pour un repassage ultra-rapide
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Arrêté

PerfectCare PerformerCentrale vapeur

GC8731/20

1 récompense

Une vapeur continue et puissante pour un repassage ultra-rapide
La centrale vapeur Philips PerfectCare Performer permet un repassage simple, efficace et sans risque de brûlure. La vapeur continue et puissante pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis.
Voir tous les avantages

Technologie silencieuse et réservoir d'eau amovible 1,8 l

Une vapeur continue et puissante pour un repassage ultra-rapide

  • Pression de la pompe maxi. 6,5 bars

  • Effet pressing jusqu'à 390 g

  • Poignée Confort

  • Réservoir d'eau amovible de 1,8 l

Réservoir 1,8 l amovible, jusqu'à 2 h de repassage

Réservoir 1,8 l amovible, jusqu'à 2 h de repassage

Amovible et doté d'un grand orifice de remplissage, le réservoir d'eau est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,8 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.

Chambre de vaporisation ProVelocity : débit vapeur continu

Une pompe haute pression transfère l'eau du réservoir d'eau au fer. Un grand volume d'eau circule dans la chambre de vaporisation à très haute vitesse, ce qui permet à la semelle de libérer une vapeur très puissante à un débit régulier et ininterrompu sans créer de condensation.

Débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min

Débit de vapeur continu jusqu'à 120 g/min

Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.

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