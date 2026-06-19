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Arrêté
GC8731/20
Pression de la pompe maxi. 6,5 bars
Effet pressing jusqu'à 390 g
Poignée Confort
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Amovible et doté d'un grand orifice de remplissage, le réservoir d'eau est facile et rapide à remplir. Grâce à une capacité de 1,8 l, vous pouvez repasser jusqu'à 2 heures d'affilée avec un seul remplissage.
Une pompe haute pression transfère l'eau du réservoir d'eau au fer. Un grand volume d'eau circule dans la chambre de vaporisation à très haute vitesse, ce qui permet à la semelle de libérer une vapeur très puissante à un débit régulier et ininterrompu sans créer de condensation.
Plus la vapeur est abondante, plus le repassage est rapide. La technologie unique utilisée par les centrales vapeur Philips génère un débit vapeur puissant, pour un repassage plus facile, plus rapide et plus efficace.
Récompenses
Notation globale
Jusqu'à 40 % d'économie d'énergie selon la norme IEC 603311, comparaison entre le mode Éco et le mode Turbo