Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Pression maxi. 7,5 bar
Effet pressing jusqu'à 480 g
Réservoir d'eau amovible de 1,8 l
Un fer ultra-léger
Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.
La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.
Récompenses
5.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
03/11/2020
Portugal
Acheteur vérifié
Muito eficaz
Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
HJNunes
02/04/2019
Portugal
Muito bom.
Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor
Jusqu'à 30 % d'économie d'énergie avec le mode ECO par rapport au mode par défaut, sur la base du protocole IEC 60311