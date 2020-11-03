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  • Incroyablement léger et puissant
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Arrêté

PerfectCare Expert PlusCentrale vapeur

GC8942/20

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Incroyablement léger et puissant
La centrale vapeur PerfectCare Expert Plus est conçue pour être pratique et confortable. Dotée d'un fer ultra-léger et facile à manipuler, elle produit une vapeur puissante, pour d'excellents résultats plus rapidement. Avec technologie OptimalTEMP pour éviter tout risque de brûlure sur tous vos vêtements repassables.
Voir tous les avantages

pour offrir vitesse et confort

Incroyablement léger et puissant

  • Pression maxi. 7,5 bar

  • Effet pressing jusqu'à 480 g

  • Réservoir d'eau amovible de 1,8 l

  • Un fer ultra-léger

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Technologie OptimalTEMP : aucun réglage de la température n'est nécessaire

Repassez tous types de textiles, du jean jusqu'à la soie, sans avoir à régler la température. OptimalTEMP rend le sélecteur et les réglages inutiles. Il n'est plus nécessaire de trier le linge et d'attendre que le fer chauffe ou refroidisse. Vous êtes prêt à repasser tous les tissus, à tout moment.

Aucun risque de brûlure

Aucun risque de brûlure

Avec la technologie OptimalTEMP, vous avez la garantie que ce fer ne brûlera aucun tissu repassable. Vous pouvez laisser sa semelle posée sur vos vêtements ou sur la table à repasser sans risquer de les brûler ou de les lustrer. C'est garanti.

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

Vapeur puissante pour éliminer efficacement les faux plis

La vapeur puissante et continue permet de repasser les tissus les plus épais en toute simplicité. Les faux plis disparaissent avec l'application d'un effet pressing là où vous en avez besoin. Cette vapeur supplémentaire est également idéale pour le défroissage vertical des vêtements et des rideaux.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
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1

03/11/2020

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Muito eficaz

Escolha da classificação com base na Qualidade Ergonomia

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

02/04/2019

Portugal

Portugal

Muito bom.

Um excelente ferro de engomar, muito fácil de utilizar. O ferro é muito leve, e com o vapor torna-se ainda mais fácil de engomar toda a roupa. O depósito muito acessível para colocar e repor a água.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour PerfectCare Expert Plus GC8940/20 Ferro com gerador de vapor

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